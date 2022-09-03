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    Связанные с Россией хакеры требуют выкуп от энергетического агентства Италии

    Хакерская группировка BlackCat, имеющая связи с Россией, взяла на себя ответственность за недавнюю кибератаку на итальянское энергетическое агентство GSE, передает Bloomberg.

    О размере выкупа, назначенного хакерами BlackCat, до сих пор нет никакой достоверной информации.Фото: Kacper Pempel, Reuters/Scanpix
    В сообщении, которое появилось в даркнете, хакеры утверждают, что украли из сетей GSE порядка 700 гигабайт конфиденциальной информации, информирует Bloomberg.

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