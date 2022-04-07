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    Эстонский стартап создает игровую платформу киберобучения

    Один из соучредителей CTF Tech Карл-Эрик ТаукарФото: CTF Tech

    Специализирующаяся на киберобразовании компания CTF Tech создает цифровую игровую обучающую платформу, с помощью которой дети и молодые люди смогут делиться знаниями о том, как защитить себя и свой дом от возрастающих киберугроз, сообщается в пресс-релизе.

    Согласно проведенному CTF Tech опросу, 88% учащихся и учителей сегодня считают киберобразование в школах недостаточным. Целых 97% респондентов указали, что обучение должно быть значительно более игровым и предоставлять знания и советы о том, как бороться с киберугрозами, угрожающими людям в повседневной жизни.
    «По собственной инициативе мы привлекли финансирование международных программ и разрабатываем для школ набор инструментов для электронного обучения на эстонском языке, отвечающий потребностям учителей и учащихся. Например, решая задачи, молодые люди учатся выявлять уязвимости в Интернете, искать скрытую на изображениях информацию и получают первые знания о шифровании. Все это делает их пребывание в интернете более безопасным. И эти же молодые этичные хакеры в будущем смогут защищать себя и своих близких, а также свою страну», - сказал один из соучредителей CTF Tech Карл-Эрик Таукар
    Вчера, 6 апреля, в тартуской гимназии Тамме был заложен виртуальный краеугольный камень нового двухлетнего образовательного проекта.
    Проект финансируется в рамках программы сотрудничества стран Европейской экономической зоны, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна.

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