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4 сентября 2022 в 10:16 Поделиться:









МАГАТЭ: у Запорожской АЭС осталась только резервная линия электропередач, работает один энергоблок

Последний работающий энергоблок Запорожской АЭС Фото: IAEA, Scanpix

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Запорожская АЭС в Энергодаре потеряла связь с последней из четырех магистральных ЛЭП и передает электричество только по резервной линии. Включенным остается единственный энергоблок станции.

Нарушена работа последней из четырех 750-киловольтных линий электропередач, заявили в МАГАТЭ со ссылкой на источник в руководстве атомной электростанции. Ранее еще три линии были потеряны в результате военных действий вокруг Энергодара. Из-за нарушения в работе сети был отключен 5-й энергоблок станции, в работе остается единственный 6-й энергоблок.

Украинский «Энергоатом» в свою очередь сообщил, что энергоблок отключен «в результате непрерывных обстрелов российскими оккупационными войсками». Российская сторона отрицает факт отключения 5-го энергоблока и утверждает, что станция функционирует в штатном режиме.