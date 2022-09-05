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    Эксперт о рынке недвижимости: люди хотят покупать новые квартиры, но их не хватает

    На ситуацию на рынке жилищного кредитования также влияет снижение способности населения обслуживать свои кредиты. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

    Хотя люди по-прежнему хотят покупать новую недвижимость, на рынке недостаточно предложений, чтобы удовлетворить интерес покупателей, считает руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане.

    Экономический спад, которого люди опасаются, еще не начался, и это четко проявляется в интересе людей к покупке недвижимости. По словам Танеля Ребане, спрос на новую недвижимость остается высоким: «При том, что предложение новых квартир в настоящее время невелико, доступность недвижимости второго круга в последние месяцы снова улучшилась. – Поскольку люди больше взвешивают свои решения, а жилищные кредиты уже не всем по карману, количество предложений в последнее время действительно немного увеличилось». Однако, добавил он, квартир на рынке по-прежнему недостаточно, и вряд ли они появятся в ближайшие месяцы.
    На ситуацию на рынке жилищного кредитования также влияет снижение способности населения обслуживать свои кредиты. «Поскольку стоимость жизни так сильно выросла, банки также приняли это во внимание и переоценили ситуацию, – пояснил Ребане. – Если раньше кредитоспособность человека, к примеру, составляла 100 000 евро, то сегодня она снизилась до 85 000 евро. Основной причиной этого является рост цен на энергоносители и общая инфляция, а это означает, что все больше людей должны более серьезно рассматривать свои возможности».
    Конечно, рост процентных ставок также оказывает влияние. Но это не главная причина, говорит Ребане, так как пока трудно оценить окончательное влияние этого решения. «Хотя рост процентных ставок заставляет людей тщательнее обдумывать финансовые решения, еще слишком рано говорить о том, что повышение Euribor окажет прямое финансовое воздействие. Более важным фактором на данный момент является общий рост цен, поскольку жизнь стала намного дороже за очень короткий период времени», – сказал он.
    Хотя реальное влияние повышения ставки Euribor будет ощущаться лишь через некоторое время, Ребане говорит, что люди уже сейчас начинают снова обращать внимание на меньшую недвижимость, а не на большую. Рост цен на энергоносители сильно ударил по владельцам домов с плохой теплоизоляцией и квартир с очень высокими коммунальными платежами, поэтому Ребане считает вполне обоснованным повышенный спрос именно на небольшие квартиры.

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