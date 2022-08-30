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    SEB прогнозирует падение цен на рынке недвижимости на 15-20%

    SEB отмечает, что, несмотря на определенное сходство с кризисом 1990-х годов, маловероятно, что мы столкнемся с подобным крахом.Фото: Andras Kralla

    Шведское отделение SEB прогнозирует, что цены на жилье в странах Северной Европы упадут на 15-20% от пикового уровня. Но влияние этого спада на реальную экономику окажется минимальным, передает Äripäev.

    SEB отмечает, что, несмотря на определенное сходство с кризисом 1990-х годов, маловероятно, что мы столкнемся с подобным крахом.
    «В Европе энергетический кризис принимает все более драматичные формы, а окончания войны в Украине не предвидится. Поэтому снижение потребления осенью неизбежно. В США ВВП продолжит снижаться этой осенью, потому что повышение процентной ставки Федеральной резервной системой все больше и больше бьет по экономике», — говорится в анализе банка.
    По прогнозу SEB, экономика Эстонии вступила в фазу спада, которая продлится до второй половины 2023 года. В 2022 году ВВП Эстонии увеличится на 1,2%, а в 2023 году – на 0,5%. Возврат к нормальному ритму экономики банк прогнозирует в 2024 году, когда ожидается рост ВВП на 3,5%.

    Конференция по недвижимости

    Инвестирование в недвижимость без потерь

    Темы конференции:

    Обзор рынка недвижимости: текущее состояние и перспективы. Упадут ли цены на недвижимость?

    Во что выгодно вложиться кроме квартир: какой доход сулят сегодня земля, загородная недвижимость, склады и торговые площади?

    Как владельцу недвижимости снизить потери в кризис?

    Профессиональный девелопер откровенно расскажет, какие факторы сегодня в действительности влияют на состояние рынка. Вместе с экспертами мы изучим нюансы налогового администрирования недвижимости, и разберемся, как на инвесторов в “квадратные метры” повлияет анонсированный Европой “Зеленый поворот”.

    Нюансы налогового администрирования недвижимости.

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