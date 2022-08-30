SEB прогнозирует падение цен на рынке недвижимости на 15-20%

Шведское отделение SEB прогнозирует, что цены на жилье в странах Северной Европы упадут на 15-20% от пикового уровня. Но влияние этого спада на реальную экономику окажется минимальным, передает Äripäev.
Инвестирование в недвижимость без потерь
Темы конференции:
Обзор рынка недвижимости: текущее состояние и перспективы. Упадут ли цены на недвижимость?
Во что выгодно вложиться кроме квартир: какой доход сулят сегодня земля, загородная недвижимость, склады и торговые площади?
Как владельцу недвижимости снизить потери в кризис?
Профессиональный девелопер откровенно расскажет, какие факторы сегодня в действительности влияют на состояние рынка. Вместе с экспертами мы изучим нюансы налогового администрирования недвижимости, и разберемся, как на инвесторов в “квадратные метры” повлияет анонсированный Европой “Зеленый поворот”.
Нюансы налогового администрирования недвижимости.
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