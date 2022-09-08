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    Кандидатом в члены Европейской счетной палаты станет Кейт Пентус-Розиманнус

    Эстония выдвинет министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус кандидатом в члены Европейской счетной палаты, сообщает пресс-служба правительства.

    Министр финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус (на переднем плане слева).Фото: Андрас Кралла
    «У Кейт Пентус-Розиманнус большой опыт в сфере государственного управления и финансов. Она показала себя последовательным поборником финансовой дисциплины как в финансовой комиссии парламента, так и на посту министра финансов, она составила три бюджета и смогла в кризис держать финансы государства в строгих рамках», — заявила по этому поводу премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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