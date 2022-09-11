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11 сентября 2022 в 9:32 Поделиться:









Билет в аквапарк за 72 евро? Директор водного центра: цена на электричество стала просто безумной

Спа-центры не справляются с ростом цен на электричество. Фото иллюстративное. Фото: Andres Haabu

По словам директора тартуского водного центра Aura Veekeskus Кайрит Матто, если бы аквапарк поднял бы цену на билет настолько же, насколько выросла за год цена на электричество, то вход в центр стоил бы 72 евро.

Aura Veekeskus потребляет за год примерно два миллиона киловатт-часов электричества: около 85% идет на то, чтобы обеспечить воздуху и воде необходимые качество и температуру, пишет Rus.Delfi.

Матто уже выясняла, какую цену на электричество можно было бы зафиксировать на следующие шесть месяцев, но предложенные цены – выше 50 центов за киловатт-час – были бы для аквапарка слишком высокие, т.е. за год центр должен был бы заплатить за электричество более миллиона евро, что составляет половину оборота компании.

Для иллюстрации роста стоимости электричества Матто сделала расчеты: если Aura Veekeskus поднял бы цену на билет в аквапарк настолько же, насколько выросла за год цена на электричество, то билет стоил бы 72 евро вместо нынешних 9 ервро. Если цена на свет вырастет до одного евро за киловатт-час, то вход в бассейн стоил бы 200 евро, а семейный билет – 725 евро.