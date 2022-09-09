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    Спа-центры не справляются со счетами за электричество: время работы может быть сокращено, не исключены увольнения

    Во время вспышки пандемии коронавируса спа-центру Tervise Paradiis приходилось закрываться на несколько месяцев.Фото: Liis Treimann

    Баснословные счета за электроэнергию вынуждают спа сокращать расходы: если цена не снизится, время работы спа-центров может быть сокращено, не исключены и увольнения, пишет Äripäev.

    Если в 2019 году годовой счет за электроэнергию Pärnu Tervise Paradiis составлял 300 000 евро, то сейчас лучшее предложение достигает 1,2 млн за год. При этом оборот компании еще не восстановился до докризисного уровня.
    На данный момент у спа-центра заключен договор на покупку электроэнергии по фиксированной цене, плюс компания должна доплачивать разницу в цене между Финляндией и Эстонией. Что будет в новом году, член правления Pärnu Tervise Spaa ja Paradiis Яан Ратник предсказывать не решается. Если же компании придется сокращать расходы из-за роста цен на энергоносители, то вероятно, что это будет сделано за счет часов работы спа-центра. Других вариантов нет: никто ведь не будет уменьшать температуру в саунах.
    Ратник отмечает, что логичнее было бы сократить время работы днем в будние дни: «Это будет зависеть от того, каковы будут биржевые цены на электричество в феврале. Эти шаги могут быть и более радикальными».
    Опций для сокращения расходов мало
    До открытия спа-центра Aura в Южной Эстонии остается чуть меньше месяца. Несколько месяцев центр был закрыт из-за масштабного ремонта. По словам главы Aura veekeskus Кайрит Матто, если бы открытие пришлось на август, то счет за электроэнергию составил бы более 60 000 евро. Больше всего электроэнергии расходуют насосы бассейна и вентиляция. Согласно нормам качества воды и воздуха, они должны работать круглосуточно, пишет Postimees.
    Вне зависимости от стоимости электроэнергии, Aura не собирается вводить какие-либо серьезные изменения. Впрочем, часы работы в октябре будут немного сокращены. В большом бассейне по-прежнему можно будет купаться с 7:30 утра, однако горки и сауны водно-банного центра будут включаться позже.
    Тщательный анализ
    Предприниматель Калле Куузик отмечает, что необходимо посмотреть на привычки поведения людей, т.е. понять, чем они пользуются в спа центре и в какое время. Например, сауны и спа не обязательно должны быть открыты до поздней ночи, если заполняемость в это время составляет всего 5%.
    По оценке Куузика, в нынешней ситуации необходимо пересмотреть время работы центров, а также потребность в рабочей силе.
    Например, Meresuu SPA & Hotel сократил количество сотрудников из-за отсутствия российских туристов. Ранее именно они составляли 40% посетителей отеля.
    Впереди – мрачная осень
    Глава Союза СПА Эстонии Айре Тоффер видит осень в темных тонах. По его словам, с такими ценами на энергоносители держать спа открытыми осенью уже невозможно. Вероятно, стоит ждать волну закрытий, отмечает он.
    Тоффер рассказывает, что из-за пандемии коронавируса у спа-отелей небольшие финансовые резервы, и, если из-за счетов за электричество деятельность придется остановить, это означает увольнения.
    Ранее «Деловые ведомости» писали, что продавцы электроэнергии в одностороннем порядке расторгают фиксированные контракты, что вызывает недовольство крупных потребителей. Находящийся в Пярну спа-отель отказался соглашаться с новыми условиями и решил обратиться в суд.

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