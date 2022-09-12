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12 сентября 2022 в 9:29 Поделиться:









Bolt оштрафовали в Латвии на 1,4 млн евро

Латвия уже второй раз штрафует Bolt из-за неуплаты подоходного налога. Фото: Liis Treimann

Служба госдоходов Латвии оштрафовала Bolt на 1,4 млн евро.

С 2016 года у компании есть собственное представительство в Латвии, которое не является предприятием, но так или иначе должно платить подоходный налог за работу в Латвии. После аудита, тогда еще компании Taxify, было поручено заплатить в госбюджет 922 000 евро подоходного налога, а также пени на почти полмиллиона евро, пишет rus.err.ee.

«Велась хозяйственная деятельность на территории Латвии представительства предприятия другой страны, и налог с осуществляемой в Латвии деятельности не был уплачен. Речь идет о периоде с 2016 по 2018 год, когда еще не вступило в силу решение в отношении подоходного налога с предприятий с реинвестированной прибылью», – пояснила директор Управления способствования уплате налогов СГД Санта Гаранча.

Представители Bolt отмечают, что заплатили все налоги, как этого требовала Служба госдоходов, и подали апелляцию в суд. Ранее за аналогичное нарушение Латвия наложила на компанию Bolt штраф в 200 000 евро – тяжба по этому делу также продолжается.