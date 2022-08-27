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    Цены на аренду электросамокатов значительно выросли

    Если в начале летнего сезона прокатиться на самокатах Bolt стоило 11 центов за минуту (12 центов в Таллинне), то к концу августа стоимость аренды увеличилась почти вдвое.Фото: Liis Treimann

    Как Bolt, так и Tuul подняли цены на аренду самокатов, пишет Postimees.

    Если в начале летнего сезона прокатиться на самокатах Bolt стоило 11 центов за минуту (12 центов в Таллинне), то к концу августа стоимость аренды увеличилась почти вдвое.
    В настоящее время аренда самоката Bolt стоит 20 центров за минуту в Таллинне и Хаапсалу, 21 с/мин в Тарту и 22 с/мин в Пярну. В других городах Эстонии за пользование самокатом Bolt нужно платить 18 центов за минуту.
    Если предложить, что человек работает в Тарту и ему нужно 15 минут, чтобы добраться до офиса на арендованном самокате, то его затраты вырастут на 1,5 евро. Если предположить, что обратно домой он едет также на самокате, затраты вырастают на три евро.
    Цены подняла и компания Tuul, которая занимает второе место по объему рынка аренды электросамокатов в Эстонии. Если в первой половине лета аренда в Таллинне стоила 15 центов за минуту, то в середине июля она была повышена до 19 центов за минуту. При этом за аренду самоката в Пярну придет заплатить 20 центов за минуту.
    Представители Tuul отмечают, что рост цен не снизил интерес к услуге: «После повышения цен в июле мы не заметили большого изменения в спросе на услугу. Скорее, спрос на электросамокаты прежнему имеет тенденцию к росту. Те пользователи, которые пользуются электросамокатами для ежедневных поездок, будут продолжать ездить независимо от изменения цены».
    Хотя самокаты и работают на электричестве, рост цен не связан с подорожанием электроэнергии. Как отмечают в издании, причиной скорее являются административные расходы, связанные с общим повышением цен.
    «Стоимость аренды электросамокатов зависит от многих факторов, в основном от спроса», – пояснили в Bolt.

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