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Элийза Матсалу

13 сентября 2022 в 6:18 Поделиться:









Бизнесмены привлекают детей к делу: «Не скрипачи же все-таки из них выйдут, а бизнесмены»

Дети Юри Мыйза потихоньку идут по стопам отца. Фото: Andras Kralla

Бизнесмены, десятилетиями строившие свой бизнес, размышляют, что делать с делом своей жизни, когда они больше не смогут или не будут успевать им заниматься.

Бизнесмен Юри Мыйз, по его словам, уже более-менее отошел от своих предприятий. Когда его сыновья Маттиас Йоозеп и Маркус Йонатан стали совершеннолетними, Мыйз ввел их в правление своей холдинговой компании JMB Investeeringute OÜ. «Они меня заменили, я тоже там остаюсь. Пришло время показать им, чтобы они поняли, как технически происходит руководство компанией. Чтобы, если меня нет днем, не было большой неразберихи», - сказал Мыйз.