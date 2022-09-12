По словам Олега Осиновского, из-за кризиса пришлось «проснуться» и работать в два раза больше, чем раньше.Фото: Andras Kralla

Олег Осиновский: война идет не у нас, не надо нагнетать обстановку

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Эстония всегда славилась своим прагматизмом, но теперь эмоции докатились до пещерной русофобии. И это оправдывается войной, говорит бизнесмен Олег Осиновский в большом интервью «Деловым ведомостям».

ДВ поговорили с Осиновским об экономике, политике, энергетике, «тайной» приватизации Operail, а также влиянии войны и санкций на компании предпринимателя – в том числе Даугавпилсский локомотиворемонтный завод и железнодорожного перевозчика Spacecom.
За последние полгода изменилось очень многое. Как война в Украине сказалась на ваших компаниях?
У нас в группе около 60 компаний, каким-то из них стало хуже, каким-то стало лучше. Но сказать, что есть какая-то катастрофа, в целом нельзя. Результаты этого года будут не хуже, чем в предыдущем.
Какое самое тяжелое решение вам пришлось принимать в этом году?
Я бы не сказал, что были тяжелые решения. Обычные бизнес-решения, которые я принимаю всю жизнь, ничего такого особенного не случилось. Все-таки надо понимать, что война идет не у нас и не надо нагнетать обстановку, ставя демократические права людей на второй план. В Эстонии идет нормальная жизнь нормального европейского государства, со всеми его ценностями. Да, в Европе идет полномасштабная война, которую мы не видели почти 80 лет. Но это не означает, что мы можем все оправдывать этой войной.
Но мы уже меняем свою жизнь.
Ну нет, я этого не вижу. Мне товарищ вчера рассказывал, что в воскресенье в новом Ikea была такая очередь на парковку, что он 20 минут просто сидел в машине. Поэтому я бы сказал, что если что-то и поменялось в нашей жизни, то только к лучшему.
Вам в этом году пришлось сократить более двухсот сотрудников на вашем локомотиворемонтном заводе в Даугавпилсе, и эта проблема напрямую вызвана войной в Украине.
Да, это правда. Мы потеряли два больших рынка – украинский и российский, на которые приходилось 60% заказов завода. Сейчас у нас остался только европейский рынок. Пришлось сократить расходы и мощности. На сегодня завод загружен на ближайшие восемь месяцев европейскими заказами. Конечно, общий объем производства снизился, но завод будет в прибыли в этом году.
Латвийские власти так и не оказали вам финансовую помощь, которую вы просили?
Да, не оказали, но это вопрос даже не властей, а конкретной институции. В Латвии, к сожалению, до сих пор некоторые институции контролируются не государством, а, скажем так, бывшими олигархами.
То есть это конкуренция?

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