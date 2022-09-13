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    «Янтарный поезд» совершает сегодня свою первую поездку

    Прицепы самых первых клиентов «Янтарного поезда», логистических компаний DB Schenker и CF&S, вчера были погружены на пути в порту Мууга.Фото: Operail

    Сегодня утром в 9:28 со станции Мууга отправится первый «Янтарный поезд» или Amber Train, который проложит через страны Балтии железнодорожный коридор между Северной и Западной Европой. Цель проекта – повысить безопасность дорожного движения и сбережь окружающую среду, переместив грузы с дорог на рельсы.

    «Сегодня поезд совершит тестовую поездку – мы проверим, как будет функционировать погрузка товаров, пограничные операции, обмен документами и данными, – пояснил в пресс-релизе Рауль Тоомсалу, председатель правления железнодорожной компании Operail, которая занимает ведущую роль в управлении проектом «Янтарного поезда». – На этот раз с шоссе на железную дорогу переместится древесный материал, торф и монтажная пена, которые мы транспортируем нашим клиентам в Литве».

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