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14 сентября 2022 в 10:51 Поделиться:









Бутерброд ДВ дешевеет

«Индекс бутерброда» ДВ, который задумывался как дневник катастрофического роста цен, не справляется с миссией. Еще не весь рост мировых цен отразился в стоимости продуктов питания, объясняет аналитик Банка Эстонии.

В сентябое чашку кофе и бутерброд можно купить на 0,4% дешевле, чем в августе. Фото: Андрас Кралла

В сентябре «Индекс бутерброда» показал, что набор из пяти продуктов, за которыми для вас следит редакция ДВ, подешевел. Теперь чашку кофе и бутерброд можно купить на 0,4% дешевле, чем в августе. Это первое снижение нашего индекса. По сравнению с июлем индекс ниже (а набор, соответственно, дешевле) на 0,34%.