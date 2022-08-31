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dv.ee

31 августа 2022 в 11:22 Поделиться:









Первые в еврозоне: инфляция в Эстонии скакнула в августе за 25%

Высокое напряжение в энергетике сказалось на общем уровне цен. Фото: Andras Kralla

По оценке Евростат, в августе годовая инфляция в еврозоне составила 9,1%, в июле она оставалась на уровне 8,9%.

Основным компонентом, повлиявшим на инфляцию в августе, стало подорожание энергии, а также продукты питания, алкоголь и табачная продукция. За ними следовали промтовары и услуги.