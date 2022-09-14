Новости

Ярослав Тавгень

14 сентября 2022 в 10:22 Поделиться:









Водоканалы повышают тарифы. С 1 октября вода для жителей Таллинна подорожает на 23%

Вода подорожает не только для предприятий, но и для населения. Фото: Лийз Трейманн

Помимо роста цен на электричество, есть еще одна проблема, с которой столкнутся как владельцы СПА, так и население – рост цен на воду. Водоканалы повышают тарифы, чтобы покрыть увеличение расходов на электричество.

С начала года удовлетворено 23 заявки от водоканалов на рост тарифов, ещё 16 рассматриваются, сообщает глава службы регулирования Департамента конкуренции Кюлли Хааб (некоторые, например, AS Sillamäe Veevärk подавали их несколько раз. Всего в Союзе предприятий водоснабжения состоят 45 предприятий).

Треть всех заявок объясняли необходимость именно ростом цен на электроэнергию: у компаний расходы на электричество составляют четверть всех трат, отмечает исполнительный директор Союза предприятий водоснабжения Михкель Муулманн.