Подсказка

Игорь Крупенский

13 сентября 2022 в 7:41 Поделиться:









Как не разориться на счетах за отопление: выбираем экономные источники тепловой энергии

Стоит прежде всего обратить внимание на тепловую часть: на базе какого источника производится ваше отопление? Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Дешевых энергоносителей в ближайшее время не будет, и с этим необходимо смириться. Предпринимателям следует очень серьезно отнестись к вопросам энергоэффективности; как говорится, лучшая энергия – это неиспользованная энергия. Лектор Таллиннского технического университета и президент Общества инженеров Эстонии Игорь Крупенский рассказывает о том, как можно сэкономить электроэнергию и уменьшить счета за отопление.

В Эстонии в основном потребляют тепловую энергию (отопление и горячая вода), а также электроэнергию, причем доля тепловой энергии больше. Следовательно, стоит прежде всего обратить внимание на тепловую часть: на базе какого источника производится ваше отопление?

Если у вас до сих пор используется электрическое отопление, то необходимо максимально оперативно найти альтернативу (иначе суммарный счет за осеннее-зимнее-весеннее отопление будет стремиться к бесконечности):

• установить тепловой насос «воздух-воздух» (инвестиции будут не очень большими, а счета уменьшаться примерно в три раза) или

• вложить чуть побольше средств и построить систему радиаторов на базе воды (проблема электрического отопления как раз и заключается в том, что отсутствует внутренняя водяная система отопления) и подумать о подключении к центральному отоплению либо установке теплового насоса «воздух-вода».

Если у вас газовое отопление, то также стоит задуматься о замене источника (все факторы говорят о том, что в ближайшие несколько лет цена на газ так и будет балансировать на уровне нескольких сот евро за МВт в час), альтернативными вариантами могут быть:

• центральное отопление или тепловой насос «воздух-вода»;

• переход на сжиженный природный газ (пропан-бутан) – в этом случае потребуется инвестировать деньги в ёмкость (подземную или надземную), а газопроводная система, котлы и горелки могут, как правило, остаться теми же;

• временное использование сланцевого масла.

Поскольку тема выбора оптимального источника отопления очень актуальна, мы с коллегами из Таллиннского технического университета подготовили (в рамках образовательного проекта Enerhack) бесплатный калькулятор для расчета оптимального решения по отоплению для всех зданий Эстонии и планируем выпустить его как раз к началу отопительного сезона.

Не стоит забывать и про энергоэффективность самого здания или производства: возможно ли утеплить строение, реновировать теплосистему и автоматизировать теплоузел? К 2050 году все здания в Европейском союзе (и в Эстонии) обязаны стать климатически нейтральными, в том числе и существующие – это значит, что энергетическая реновация зданий необходима, и разумно приступить к ней уже сейчас (например, к 2033 году все существующие жилые здания должны достичь минимум класса энергоэффективности "E").

Кроме того, на производствах и предприятиях становится актуальной тема использования остаточного тепла. Устройства, технологические машины, серверы выделяют очень много тепловой энергии, которая, как правило, просто выбрасывается в атмосферу. Сделано несколько пилотных проектов, которые показали, что использование остаточного тепла канализации, станций метро, торговых центров, серверов технически возможно и рационально, а, учитывая космические цены на газовое топливо, время окупаемости cущественно снижается. К тому же наши здания уже не используют высокую температуру для нужд отопления и горячего водоснабжения (вполне хватает и 55-градусной воды), а это значит, что низкопотенциальное остаточное тепло может применяться для их теплоснабжения. Например, в Финляндии отказываются от сжигания топлива (будь то ископаемое или нет) для теплового сектора - есть много хороших альтернатив, в том числе и геотермальная энергия (тепло берется из земли на глубине нескольких сотен метров или даже пары километров).