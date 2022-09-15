Эстония прекратит двустороннее таможенное сотрудничество с Россией

Хельме: зимой люди будут умирать, так как будут топить на полу буржуйку

Политики крупнейших эстонских партий предложили на конференции по топливу свои видения того, какой должна быть налоговая и акцизная политика в условиях энергетического кризиса и как пережить предстоящую зиму.