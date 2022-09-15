  • Поделиться:

    Реновация советской «панельки»: из класса «Е» в класс «А»

    Процесс реновации пилотного проекта заводской реконструкции здания в Сауэ по адресу Куума, 4 выглядел следующим образом: на заводе были изготовлены дополнительные элементы утепления, которые затем были установлены на стене. Фото: Тарго Каламеэс

    Заводская реновация многоквартирного жилого дома в Сауэ позволила добиться значительной экономии по сравнению со строительством нового дома. Выигрыш был также во времени и в рабочей силе. Этот новый проект представил профессор Института строительства и архитектуры Таллиннского технического университета и практикующий инженер-строитель Тарго Каламеэс.

    «В Эстонии начинается марафон реновации», – так начал Каламеэс своё выступление на конференции Äripäev «Экономный дом».

    Статья доступна только подписчикам ДВ.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»

      Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    15 лет прибыльного бизнеса: фирмы по обслуживанию столичных школ выплатили дивидендов на миллионы евро
    По пунктам: что нужно знать о мерах поддержки и универсальной услуге
    Twilio сокращает более 800 работников
    Эпицентр
    Всех перехитрили: задолжавшая налоговому департаменту фирма вывела деньги в Литву
    Раймо Коткас, глава погрязшей в долгах строительной компании Lasten Ehitus, перехитрил налоговую инспекцию и судебного исполнителя: Коткас перевел деньги, заработанные на госпоставках, на литовский счет.
    Раймо Коткас, глава погрязшей в долгах строительной компании Lasten Ehitus, перехитрил налоговую инспекцию и судебного исполнителя: Коткас перевел деньги, заработанные на госпоставках, на литовский счет.
    Все большие материалы
    Инвестор
    Лишний миллиард расходов подрывает акции Ford
    Выросшие цены на автозапчасти увеличили расходы Ford в текущем квартале на миллиард долларов, сообщает предприятие. Новость об уменьшении прибыли из-за увеличения расходов компании привела к падению ее акций на рынке.
    Выросшие цены на автозапчасти увеличили расходы Ford в текущем квартале на миллиард долларов, сообщает предприятие. Новость об уменьшении прибыли из-за увеличения расходов компании привела к падению ее акций на рынке.
    Все новости для инвесторов
    Влияние санкций
    Заместить иностранцев, приспособиться, уехать: как живет бизнес Петербурга после 24 февраля
    Петербург – ближайший к Эстонии российский мегаполис. Война в Украине и западные экономические санкции существенно повлияли на местный малый и средний бизнес: пока одни предприниматели приспосабливаются к новым условиям и даже извлекают из них выгоду, другие покидают страну или меняют юрисдикцию бизнеса.
    Петербург – ближайший к Эстонии российский мегаполис. Война в Украине и западные экономические санкции существенно повлияли на местный малый и средний бизнес: пока одни предприниматели приспосабливаются к новым условиям и даже извлекают из них выгоду, другие покидают страну или меняют юрисдикцию бизнеса.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: ехали медведи на велосипеде - S&P 500 упал на 5%
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Mнения
    Тоомпарк: доходность от аренды в столице – самая низкая за последние десять лет
    Этой осенью доходность от аренды недвижимости в Таллинне упала до 5% и находится на самом низком уровне за последние десять лет, рассказал аналитик по вопросам недвижимости Тыну Тоомпарк изданию
    Этой осенью доходность от аренды недвижимости в Таллинне упала до 5% и находится на самом низком уровне за последние десять лет, рассказал аналитик по вопросам недвижимости Тыну Тоомпарк изданию
    Все мнения
    Интервью
    Олег Осиновский: война идет не у нас, не надо нагнетать обстановку
    Эстония всегда славилась своим прагматизмом, но теперь эмоции докатились до пещерной русофобии. И это оправдывается войной, говорит бизнесмен Олег Осиновский в большом интервью «Деловым ведомостям».
    Эстония всегда славилась своим прагматизмом, но теперь эмоции докатились до пещерной русофобии. И это оправдывается войной, говорит бизнесмен Олег Осиновский в большом интервью «Деловым ведомостям».
    Все Интервью
    Молодые и деловые
    «Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
    Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
    Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
    Все статьи студентов Летней школы журналистики
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение