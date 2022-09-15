Реновация советской «панельки»: из класса «Е» в класс «А»

Заводская реновация многоквартирного жилого дома в Сауэ позволила добиться значительной экономии по сравнению со строительством нового дома. Выигрыш был также во времени и в рабочей силе. Этот новый проект представил профессор Института строительства и архитектуры Таллиннского технического университета и практикующий инженер-строитель Тарго Каламеэс.
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