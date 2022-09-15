Реновация советской «панельки»: из класса «Е» в класс «А»

Лишний миллиард расходов подрывает акции Ford

Выросшие цены на автозапчасти увеличили расходы Ford в текущем квартале на миллиард долларов, сообщает предприятие. Новость об уменьшении прибыли из-за увеличения расходов компании привела к падению ее акций на рынке.

Выросшие цены на автозапчасти увеличили расходы Ford в текущем квартале на миллиард долларов, сообщает предприятие. Новость об уменьшении прибыли из-за увеличения расходов компании привела к падению ее акций на рынке.