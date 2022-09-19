208-й день войны в Украине: обстрел Южно-Украинской АЭС, командующие НАТО в Таллинне
Идет 208-й день российского вторжения в Украину. Главное, что случилось к полудню 19 сентября.
Женщины отдыхают около сожженного здания в центре Изюма, освобожденного Вооруженными силами Украины от оккупации города в Харьковской области.Фото: UMIT BEKTAS, REUTERS/Umit Bektas, Scanpix
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что за минувшие сутки уничтожено 170 человек личного состава войск вторжения, 2 танка и 2 бронемашины. Показатели российских потерь, озвучиваемые Генштабом ВСУ, существенно ниже, чем были в начале прошлой недели, что косвенно может свидетельствовать о снижении интенсивности боев.
На Херсонском фронте украинские ракетчики сбили российский штурмовик СУ-25. Стоимость одного такого самолета составляет около 11 млн долларов США. По данным британской военной разведки, за последние несколько дней российская сторона потеряла не менее четырех самолетов. Причину этого эксперты видят в недостаточной осведомленности летчиков о реальной ситуации на фронтах на фоне быстро меняющегося положения сил.
«400 человек, отбывающих наказание за уголовные преступления, были отправлены из российского города Тамбова для усиления подразделений, воюющих на Украине. В Краснодарском крае общественные организации "афганских воинов" получили задание собрать деньги с местного населения на покупку теплых вещей для краевого добровольческого батальона», – рассказал официальный спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун.
Сегодня ночью во время российского ракетного обстрела Николаевской области одна из ракет упала в 300 метрах от комплекса Южно-Украинской АЭС
, сообщает Генеральный штаб Украины. «Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее пока еще не поздно», – прокомментировал
удар президент Украины Владимир Зеленский.
Донецкая область также подвергалась обстрелам
. «Под утро вновь массированному артобстрелу подверглась Авдеевка – пострадала центральная часть города... Ракетный удар россияне нанесли по Краматорску – повредили здание экономического колледжа. По предварительной информации, использовали ЗРК С-300. Без пострадавших... Около 2 ночи по Торецку был нанесен удар. Россияне попали в частный сектор – убили одного человека, повредили дома», – расск
азал глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.
Также удары в ночь на 19 сентября были нанесены и по Запорожью
. «Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Сейчас известно о восьми прилетах. Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры», – написал
в своем телеграм-канале председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
Украинские войска в свою очередь нанесли артиллерийский удар по ДК в городе Стаханов
(он же Кадиевка) на территории, контролируемой самопровозглашенной Луганской народной республикой. По информации украинских источников
, в здании были расквартированы российские войска.
Вашингтонский институт изучения войны (ISW) в свежей сводке пишет
, что президент России Владимир Путин в ходе вторжения в Украину, похоже, все больше полагается на иррегулярные, плохо обученные добровольческие и прокси-подразделения, а не пытается восстановить пострадавшие или уничтоженные регулярные подразделения российских сухопутных войск. При этом возрастает напряженность как между политическим и военным руководством России, так и между различными действующими на фронтах силами.
«Профессиональные военнослужащие, скорее всего, будут сталкиваться с поведенческими проблемами среди завербованных заключенных, особенно с учетом вероятного преобладания заключенных, осужденных за насильственные преступления, наркотики и изнасилования. Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР) ранее отказывались воевать за территорию друг друга. Все эти группы имеют разный уровень военной подготовки, децентрализованные структуры командования, разное восприятие войны и мотивацию к бою, что делает более вероятными конфликты и плохую координацию подразделений», – полагают аналитики.
Еще один вывод экспертов американского института касается хода украинского наступления в Херсонской области. В Вашингтоне полагают, что оно по-прежнему продвигается, а российские силы пытаются замедлить его и отступить на более обороноспособные позиции, но не остановить его или повернуть вспять. Непрерывные украинские атаки на российские наземные пути сообщения через реку Днепр в западную часть Херсонской области, по-видимому, все больше влияют на российские поставки на правом берегу – недавние сообщения указывают на нехватку продовольствия и воды в оккупированном Россией городе Херсоне и на по крайней мере временное ослабление огня российской артиллерии.
В то же время замглавы назначенной после российской оккупации администрации Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что регион находится «под полным контролем союзных сил» (Союзными силами пророссийские спикеры именуют армию РФ, а также подразделения, сформированные на территории марионеточных ДНР и ЛНР) и угрозы наступления украинских войск на Херсон нет.
В правящей в РФ партии «Единая Россия» предложили
предоставлять академические отпуска студентам, воюющим в Украине. Новая мера должна коснуться как уже отправившихся на фронт, так и потенциальных добровольцев из числа учащихся.
McDonald’s с 20 сентября вновь откроет 3 ресторана в Киеве. Заведения сети были закрыты 24 февраля «по соображениям безопасности».
18 сентября в Таллинне прошла конференция Военного комитета НАТО
, на которой командующие силами обороны стран-союзников обсудили стратегические разработки альянса. Впервые в качестве гостей конференции приняли участие командующие силами обороны Финляндии и Швеции. От Эстонии, помимо руководства Сил обороны, на собрании присутствовал президент Алар Карис. Выступая перед собравшимися, он, в частности, заявил
, что Эстонии не станет целиком полагаться только на армии союзников по НАТО, но будет выстраивать и собственную систему обороны: «У эстонцев есть поговорка "Спасение утопающих дело рук самих утопающих"».
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