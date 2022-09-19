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Алексей Шишкин

19 сентября 2022 в 9:28 Поделиться:









208-й день войны в Украине: обстрел Южно-Украинской АЭС, командующие НАТО в Таллинне

Идет 208-й день российского вторжения в Украину. Главное, что случилось к полудню 19 сентября.

Женщины отдыхают около сожженного здания в центре Изюма, освобожденного Вооруженными силами Украины от оккупации города в Харьковской области. Фото: UMIT BEKTAS, REUTERS/Umit Bektas, Scanpix

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что за минувшие сутки уничтожено 170 человек личного состава войск вторжения, 2 танка и 2 бронемашины. Показатели российских потерь, озвучиваемые Генштабом ВСУ, существенно ниже, чем были в начале прошлой недели, что косвенно может свидетельствовать о снижении интенсивности боев.

На Херсонском фронте украинские ракетчики сбили российский штурмовик СУ-25. Стоимость одного такого самолета составляет около 11 млн долларов США. По данным британской военной разведки, за последние несколько дней российская сторона потеряла не менее четырех самолетов. Причину этого эксперты видят в недостаточной осведомленности летчиков о реальной ситуации на фронтах на фоне быстро меняющегося положения сил.

«400 человек, отбывающих наказание за уголовные преступления, были отправлены из российского города Тамбова для усиления подразделений, воюющих на Украине. В Краснодарском крае общественные организации "афганских воинов" получили задание собрать деньги с местного населения на покупку теплых вещей для краевого добровольческого батальона», – рассказал официальный спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун.

ракет упала в 300 метрах от комплекса Южно-Украинской АЭС, сообщает Генеральный штаб Украины. «Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее пока еще не поздно», – Сегодня ночью во время российского ракетного обстрела Николаевской области одна из, сообщает Генеральный штаб Украины. «Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее пока еще не поздно», – прокомментировал удар президент Украины Владимир Зеленский.

также подвергалась обстрелам. «Под утро вновь массированному артобстрелу подверглась Авдеевка – пострадала центральная часть города... Ракетный удар россияне нанесли по Краматорску – повредили здание экономического колледжа. По предварительной информации, использовали ЗРК С-300. Без пострадавших... Около 2 ночи по Торецку был нанесен удар. Россияне попали в частный сектор – убили одного человека, повредили дома», – Донецкая область. «Под утро вновь массированному артобстрелу подверглась Авдеевка – пострадала центральная часть города... Ракетный удар россияне нанесли по Краматорску – повредили здание экономического колледжа. По предварительной информации, использовали ЗРК С-300. Без пострадавших... Около 2 ночи по Торецку был нанесен удар. Россияне попали в частный сектор – убили одного человека, повредили дома», – расск азал глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.

нанесены и по Запорожью. «Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Сейчас известно о восьми прилетах. Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры», – Также удары в ночь на 19 сентября были. «Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Сейчас известно о восьми прилетах. Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры», – написал в своем телеграм-канале председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

артиллерийский удар по ДК в городе Стаханов (он же Кадиевка) на территории, контролируемой самопровозглашенной Луганской народной республикой. По Украинские войска в свою очередь нанесли(он же Кадиевка) на территории, контролируемой самопровозглашенной Луганской народной республикой. По информации украинских источников , в здании были расквартированы российские войска.

Вашингтонский институт изучения войны (ISW) в свежей сводке пишет , что президент России Владимир Путин в ходе вторжения в Украину, похоже, все больше полагается на иррегулярные, плохо обученные добровольческие и прокси-подразделения, а не пытается восстановить пострадавшие или уничтоженные регулярные подразделения российских сухопутных войск. При этом возрастает напряженность как между политическим и военным руководством России, так и между различными действующими на фронтах силами.

«Профессиональные военнослужащие, скорее всего, будут сталкиваться с поведенческими проблемами среди завербованных заключенных, особенно с учетом вероятного преобладания заключенных, осужденных за насильственные преступления, наркотики и изнасилования. Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР) ранее отказывались воевать за территорию друг друга. Все эти группы имеют разный уровень военной подготовки, децентрализованные структуры командования, разное восприятие войны и мотивацию к бою, что делает более вероятными конфликты и плохую координацию подразделений», – полагают аналитики.

Еще один вывод экспертов американского института касается хода украинского наступления в Херсонской области. В Вашингтоне полагают, что оно по-прежнему продвигается, а российские силы пытаются замедлить его и отступить на более обороноспособные позиции, но не остановить его или повернуть вспять. Непрерывные украинские атаки на российские наземные пути сообщения через реку Днепр в западную часть Херсонской области, по-видимому, все больше влияют на российские поставки на правом берегу – недавние сообщения указывают на нехватку продовольствия и воды в оккупированном Россией городе Херсоне и на по крайней мере временное ослабление огня российской артиллерии.

В то же время замглавы назначенной после российской оккупации администрации Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что регион находится «под полным контролем союзных сил» (Союзными силами пророссийские спикеры именуют армию РФ, а также подразделения, сформированные на территории марионеточных ДНР и ЛНР) и угрозы наступления украинских войск на Херсон нет.

В правящей в РФ партии «Единая Россия» предложили предоставлять академические отпуска студентам, воюющим в Украине. Новая мера должна коснуться как уже отправившихся на фронт, так и потенциальных добровольцев из числа учащихся.

McDonald’s с 20 сентября вновь откроет 3 ресторана в Киеве. Заведения сети были закрыты 24 февраля «по соображениям безопасности».