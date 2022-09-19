  • Поделиться:

    208-й день войны в Украине: обстрел Южно-Украинской АЭС, командующие НАТО в Таллинне

    Идет 208-й день российского вторжения в Украину. Главное, что случилось к полудню 19 сентября.
    Женщины отдыхают около сожженного здания в центре Изюма, освобожденного Вооруженными силами Украины от оккупации города в Харьковской области.Фото: UMIT BEKTAS, REUTERS/Umit Bektas, Scanpix
    Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что за минувшие сутки уничтожено 170 человек личного состава войск вторжения, 2 танка и 2 бронемашины. Показатели российских потерь, озвучиваемые Генштабом ВСУ, существенно ниже, чем были в начале прошлой недели, что косвенно может свидетельствовать о снижении интенсивности боев.
    На Херсонском фронте украинские ракетчики сбили российский штурмовик СУ-25. Стоимость одного такого самолета составляет около 11 млн долларов США. По данным британской военной разведки, за последние несколько дней российская сторона потеряла не менее четырех самолетов. Причину этого эксперты видят в недостаточной осведомленности летчиков о реальной ситуации на фронтах на фоне быстро меняющегося положения сил.
    «400 человек, отбывающих наказание за уголовные преступления, были отправлены из российского города Тамбова для усиления подразделений, воюющих на Украине. В Краснодарском крае общественные организации "афганских воинов" получили задание собрать деньги с местного населения на покупку теплых вещей для краевого добровольческого батальона», – рассказал официальный спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун.
    Сегодня ночью во время российского ракетного обстрела Николаевской области одна из ракет упала в 300 метрах от комплекса Южно-Украинской АЭС, сообщает Генеральный штаб Украины. «Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее пока еще не поздно», – прокомментировал удар президент Украины Владимир Зеленский.
    Донецкая область также подвергалась обстрелам. «Под утро вновь массированному артобстрелу подверглась Авдеевка – пострадала центральная часть города... Ракетный удар россияне нанесли по Краматорску – повредили здание экономического колледжа. По предварительной информации, использовали ЗРК С-300. Без пострадавших... Около 2 ночи по Торецку был нанесен удар. Россияне попали в частный сектор – убили одного человека, повредили дома», – рассказал глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.
    Также удары в ночь на 19 сентября были нанесены и по Запорожью. «Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Сейчас известно о восьми прилетах. Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры», – написал в своем телеграм-канале председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
    Украинские войска в свою очередь нанесли артиллерийский удар по ДК в городе Стаханов (он же Кадиевка) на территории, контролируемой самопровозглашенной Луганской народной республикой. По информации украинских источников, в здании были расквартированы российские войска.
    Вашингтонский институт изучения войны (ISW) в свежей сводке пишет, что президент России Владимир Путин в ходе вторжения в Украину, похоже, все больше полагается на иррегулярные, плохо обученные добровольческие и прокси-подразделения, а не пытается восстановить пострадавшие или уничтоженные регулярные подразделения российских сухопутных войск. При этом возрастает напряженность как между политическим и военным руководством России, так и между различными действующими на фронтах силами.
    «Профессиональные военнослужащие, скорее всего, будут сталкиваться с поведенческими проблемами среди завербованных заключенных, особенно с учетом вероятного преобладания заключенных, осужденных за насильственные преступления, наркотики и изнасилования. Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР) ранее отказывались воевать за территорию друг друга. Все эти группы имеют разный уровень военной подготовки, децентрализованные структуры командования, разное восприятие войны и мотивацию к бою, что делает более вероятными конфликты и плохую координацию подразделений», – полагают аналитики.
    Еще один вывод экспертов американского института касается хода украинского наступления в Херсонской области. В Вашингтоне полагают, что оно по-прежнему продвигается, а российские силы пытаются замедлить его и отступить на более обороноспособные позиции, но не остановить его или повернуть вспять. Непрерывные украинские атаки на российские наземные пути сообщения через реку Днепр в западную часть Херсонской области, по-видимому, все больше влияют на российские поставки на правом берегу – недавние сообщения указывают на нехватку продовольствия и воды в оккупированном Россией городе Херсоне и на по крайней мере временное ослабление огня российской артиллерии.
    В то же время замглавы назначенной после российской оккупации администрации Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что регион находится «под полным контролем союзных сил» (Союзными силами пророссийские спикеры именуют армию РФ, а также подразделения, сформированные на территории марионеточных ДНР и ЛНР) и угрозы наступления украинских войск на Херсон нет.
    В правящей в РФ партии «Единая Россия» предложили предоставлять академические отпуска студентам, воюющим в Украине. Новая мера должна коснуться как уже отправившихся на фронт, так и потенциальных добровольцев из числа учащихся.
    McDonald’s с 20 сентября вновь откроет 3 ресторана в Киеве. Заведения сети были закрыты 24 февраля «по соображениям безопасности».
    18 сентября в Таллинне прошла конференция Военного комитета НАТО, на которой командующие силами обороны стран-союзников обсудили стратегические разработки альянса. Впервые в качестве гостей конференции приняли участие командующие силами обороны Финляндии и Швеции. От Эстонии, помимо руководства Сил обороны, на собрании присутствовал президент Алар Карис. Выступая перед собравшимися, он, в частности, заявил, что Эстонии не станет целиком полагаться только на армии союзников по НАТО, но будет выстраивать и собственную систему обороны: «У эстонцев есть поговорка "Спасение утопающих дело рук самих утопающих"».

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Всех перехитрили: задолжавшая налоговому департаменту фирма вывела деньги в Литву
На этой неделе ожидается 13 собраний центробанков, рынки падают
Подписка на облигации Bigbank была превышена в несколько раз
Эпицентр
Предприятия экономили электричество любой ценой и без советов Каллас
Премьер-министр посоветовала крупным предпринимателям отключать потребление электричества в часы пик, однако промышленники из без того уже сейчас делают все, чтобы сэкономить. Но полностью отключить все может не каждый.
Премьер-министр посоветовала крупным предпринимателям отключать потребление электричества в часы пик, однако промышленники из без того уже сейчас делают все, чтобы сэкономить. Но полностью отключить все может не каждый.
Все большие материалы
Инвестор
Вкус биржи: ехали медведи на велосипеде - S&P 500 упал на 5%
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все новости для инвесторов
Влияние санкций
Заместить иностранцев, приспособиться, уехать: как живет бизнес Петербурга после 24 февраля
Петербург – ближайший к Эстонии российский мегаполис. Война в Украине и западные экономические санкции существенно повлияли на местный малый и средний бизнес: пока одни предприниматели приспосабливаются к новым условиям и даже извлекают из них выгоду, другие покидают страну или меняют юрисдикцию бизнеса.
Петербург – ближайший к Эстонии российский мегаполис. Война в Украине и западные экономические санкции существенно повлияли на местный малый и средний бизнес: пока одни предприниматели приспосабливаются к новым условиям и даже извлекают из них выгоду, другие покидают страну или меняют юрисдикцию бизнеса.
Больше новостей о влиянии санкций
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: ехали медведи на велосипеде - S&P 500 упал на 5%
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Глава Rimi: ешьте сельдь вместо лосося
Есть способ перенести достойно все кризисы, обрушившиеся на эстонское общество, убежден исполнительный директор Rimi Вайдо Падумяэ. Не нужно только рассчитывать, что проблемы решатся сами собой, а также не стоит жертвовать будущим ради сиюминутной выгоды.
Есть способ перенести достойно все кризисы, обрушившиеся на эстонское общество, убежден исполнительный директор Rimi Вайдо Падумяэ. Не нужно только рассчитывать, что проблемы решатся сами собой, а также не стоит жертвовать будущим ради сиюминутной выгоды.
Все мнения
Интервью
Олег Осиновский: война идет не у нас, не надо нагнетать обстановку
Эстония всегда славилась своим прагматизмом, но теперь эмоции докатились до пещерной русофобии. И это оправдывается войной, говорит бизнесмен Олег Осиновский в большом интервью «Деловым ведомостям».
Эстония всегда славилась своим прагматизмом, но теперь эмоции докатились до пещерной русофобии. И это оправдывается войной, говорит бизнесмен Олег Осиновский в большом интервью «Деловым ведомостям».
Все Интервью
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Конференции и обучение
Конференции и обучение