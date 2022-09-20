Индекс цен производителей промышленной продукции вырос в августе на 28%

Швеция планирует рост процентных ставок, рынки реагируют

В последний час торгов в понедельник на Нью-Йоркской фондовой бирже произошел рост, поскольку инвесторы обратили внимание на ожидаемое на этой неделе резкое повышение ставок Федеральной резервной системой. Это привело к тому, что в начале торгов во вторник выросли и азиатские акции.

В последний час торгов в понедельник на Нью-Йоркской фондовой бирже произошел рост, поскольку инвесторы обратили внимание на ожидаемое на этой неделе резкое повышение ставок Федеральной резервной системой. Это привело к тому, что в начале торгов во вторник выросли и азиатские акции.