Новости

dv.ee

20 августа 2023 в 9:47









Fortaco увеличила в прошлом году и прибыль, и оборот

Производственный цех Fortaco в Нарве. Фото: Елизавета Кузнецова

В 2022 году чистая прибыль расположенного в Нарве предприятия Fortaco Estonia превысила 4,3 млн евро, пишет rus.err.ee.

По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 43%, выясняется из хозяйственного отчета компании.

Выручка выросла с 59,2 млн евро до немногим более 74 млн евро.

«Волатильность рынка в 2022 году была связана с эскалацией геополитической напряженности. Российско-украинский конфликт повлиял на цены на материалы, их доступность и перемещение товаров, а также на цепочки поставок по всему миру. В целом год характеризовался крайне нестабильной рыночной ситуацией и неопределенностью. Несмотря на это, Fortaco Estonia смогла обеспечить достаточный уровень запасов для продолжения своей деятельности, увеличив объемы производства в 2022 году», – говорится в отчете компании.

В прошлом году на предприятии работали в среднем 498 человек. Расходы на рабочую силу составили почти 16,3 млн евро.