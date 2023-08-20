    Fortaco увеличила в прошлом году и прибыль, и оборот

    Производственный цех Fortaco в Нарве.Фото: Елизавета Кузнецова

    В 2022 году чистая прибыль расположенного в Нарве предприятия Fortaco Estonia превысила 4,3 млн евро, пишет rus.err.ee.

    По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 43%, выясняется из хозяйственного отчета компании.
    Выручка выросла с 59,2 млн евро до немногим более 74 млн евро.
    «Волатильность рынка в 2022 году была связана с эскалацией геополитической напряженности. Российско-украинский конфликт повлиял на цены на материалы, их доступность и перемещение товаров, а также на цепочки поставок по всему миру. В целом год характеризовался крайне нестабильной рыночной ситуацией и неопределенностью. Несмотря на это, Fortaco Estonia смогла обеспечить достаточный уровень запасов для продолжения своей деятельности, увеличив объемы производства в 2022 году», – говорится в отчете компании.
    В прошлом году на предприятии работали в среднем 498 человек. Расходы на рабочую силу составили почти 16,3 млн евро.
    Ранее ДВ писали о том, что компания планирует расширить деятельность в Нарве.

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