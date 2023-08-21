Аренда складов подорожала в мире в среднем на 10% за год
Лондон является самым дорогим городом в мире с точки зрения аренды складских помещений - рост арендной платы там продолжает опережать инфляцию, передает Bloomberg.
Общие затраты на аренду складов в разных странах мира (включая арендную плату, стоимость обслуживания и налоги) выросли в июне в среднем на 10% в годовом сравнении.Фото: Рауль Меэ
По данным британской компании по недвижимости Savills Plc, общие затраты на аренду складов, включая арендную плату, стоимость обслуживания и налоги, выросли в июне в среднем на 10% в годовом сравнении, информирует Bloomberg.
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