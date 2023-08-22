    Новому владельцу удалось вывести T1 в прибыль

    Торговый центр Т1. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

    Девелопер торгового центра T1 OÜ Lintgen закончил первые полтора года работы с выручкой в размере 4,7 млн евро и чистой прибылью в размере 985 000 евро, пишет Postimees.

    Сфера деятельности Lintgen – развитие центра T1, расположенного в Таллинне, и сдача в аренду расположенных в нем помещений. Центр был приобретен зарегистрированным в Люксембурге единственным акционером Lintgen Adjacent Partners S.C.Sp у обанкротившегося AS Tallinna Moekombinaat в результате аукциона за 55 миллионов евро и передан OÜ Lintgen в качестве неденежного вклада.

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