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    Галерея: в обновление Т1 инвестируют 16 млн евро. Строительство начнется летом

    Торговля будет сконцентрирована на первых двух этажах центра, основное внимание будет уделено аутлет-торговле.Фото: KOKO

    В обновление центра T1 в Таллинне будет инвестировано 16 млн евро – строительные работы начнутся этим летом. Согласно новой концепции, центр объединит торговлю, услуги и возможности для отдыха. Третий этаж Т1 будет обновлен полностью, сообщается в пресс-релизе ТЦ.

    «Совместно с архитектурными бюро Novarc и KOKO, компанией Lott ja Pojad и другими партнерами мы разработали новую концепцию и архитектурные решения для центра Т1. Строительные работы начнутся летом, а реконструкция будет завершена к концу 2023 года», — сказал Тармо Хыбе, генеральный директор центра T1.

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