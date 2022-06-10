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10 июня 2022 в 12:21 Поделиться:









Галерея: в обновление Т1 инвестируют 16 млн евро. Строительство начнется летом

Торговля будет сконцентрирована на первых двух этажах центра, основное внимание будет уделено аутлет-торговле. Фото: KOKO

В обновление центра T1 в Таллинне будет инвестировано 16 млн евро – строительные работы начнутся этим летом. Согласно новой концепции, центр объединит торговлю, услуги и возможности для отдыха. Третий этаж Т1 будет обновлен полностью, сообщается в пресс-релизе ТЦ.

«Совместно с архитектурными бюро Novarc и KOKO, компанией Lott ja Pojad и другими партнерами мы разработали новую концепцию и архитектурные решения для центра Т1. Строительные работы начнутся летом, а реконструкция будет завершена к концу 2023 года», — сказал Тармо Хыбе, генеральный директор центра T1.