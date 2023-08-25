78-я неделя войны в Украине: туманная судьба ЧВК «Вагнер», освобождение села Работино, обещания F-16
Рабочие чистят часть поврежденного небоскреба в деловом районе "Москва-Сити" после атаки беспилотником. Среда, 23 августа.Фото: AP/Scanpix
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже 78-ю неделю. «Деловые ведомости» коротко рассказывают о ключевых событиях последних семи дней.
ЧВК «Вагнер» перестанет существовать
, предполагает
Американский Институт изучения войны (ISW). По версии ISW, восстановление «Вагнера» с новым лояльным Кремлю командиром маловероятно.
В Кремле не ответили на вопрос о будущем ЧВК «Вагнер». На вопрос, рассматривается ли командир ЧВК Андрей Трошев в качестве преемника Пригожина Песков повторил, что не понимает, кем он должен рассматриваться, поскольку де-юре такой структуры нет.
Лагерь ЧВК «Вагнер» в Могилевской области Беларуси демонтируют, однако разбирать его начали ещё в первых числах августа, сообщает «Радио Свобода Беларусь». Всего из 273 палаток убрали уже более 100. Это значит, что лагерь могли покинуть около 2000 бойцов, отмечает издание.
Би-Би-Си опубликовала разбор основных версий причин крушения самолета
основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Наиболее популярные версии — взрыв на борту самолета и обстрел зенитной ракетой с земли.
Украина освободила село Работино в Запорожской области
, за которое шли ожесточенные бои. Работино — небольшое село площадью 3 кв. км, которое российские военные удерживали с марта 2022 года. Важным оно является потому, что лежит на автодороге в Токмак, где расположен логистический хаб российской армии, объясняет
Би-Би-Си. Далее на юг от Токмака располагается Мелитополь — одна из главных целей украинского наступления.
Норвегия стала очередной страной, которая пообещала передать Украине истребители F-16.
Обозреватель Райво Варе предупреждает
, что быстро Украина самолеты не получит.
«Вся эта эпопея с самолетами напоминает недавнюю историю с выдачей-невыдачей западных танков Украине, которая в итоге закончилась обещанием выдать танки, а также выдачей некоторого количества танков», – написал он в своем военном обзоре.
Варе напомнил, что до сих пор Украина получила лишь малую часть танков, среди которых были и устаревшие, и со слабой защитой. Обозреватель считает, что такой же сценарий повторится с истребителями F16.
На подготовку пилотов пойдет много времени, в том числе – даже на обучение их английскому языку. «А значит, в контрнаступлении этого года они (истребители) еще не будут участвовать», – заключает эксперт. Кроме того, переброска самолетов зависит от темпов замены авиапарков самими странами-донорами.
Россия продолжает обстреливать Украину, на этой неделе под удар попали 10 областей страны. В ночь на четверг был нанесен ракетный удар по Днепру, по данным местных властей ранены семь человек.
В среду в Сумской области под обстрел попала школа, погибли по меньшей мере четыре человека.
За сутки с воскресенья на понедельник результате российских атак погибли трое мирных жителей и 24 человека получили ранения.
В минувшую субботу, 19 августа, Россия обстреляла Чернигов, погибли семь человек, в том числе шестилетняя девочка.
Черниговский областной музыкально-драматический театр имени Т. Шевченко разрушен в результате ракетного удара. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Атаки беспилотников по территории России, а также аннексированному Крыму все более интенсивные.
Минобороны России заявило, что в ночь на пятницу Украина пыталась ударить по Крыму сразу 42 беспилотниками.
Также ночью поступали сообщения о взрывах и работе ПВО из Калужской, Тульской и Московской областей. Минобороны РФ заявило, что в Калужской области была сбита украинская ракета из «доработанного» зенитного комплекса С-200.
Аэропорты «Внуково» и «Домодедово», расположенные к юго-западу и югу от Москвы, в очередной раз временно закрывались.
В ночь на среду дроны снова атаковали Москву, один из них ударил по недостроенному небоскребу в деловом районе «Москва-Сити», два других, как сообщило Минобороны России, были сбиты в Подмосковье. В тот же день трое мирных жителей погибли в результате атаки беспилотника по территории санатория в селе Лавы, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Во вторник удару беспилотника подверглась военная авиабъаза в Новгородской области.
Евросоюз готовит долгосрочный план финансовой поддержки Украины на общую сумму более 50 млрд евро, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в рамках самиита «Украинской платформы».
Газета New York Times сообщила, ссылаясь на анонимных собеседников в официальных структурах США, что суммарные потери России и Украины с начала войны, по оценкам США, могут достигать 500 тысяч человек, при этом Россия потеряла убитыми до 120 тысяч, а Украина — до 70 тысяч.
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