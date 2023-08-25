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25 августа 2023 в 12:38









78-я неделя войны в Украине: туманная судьба ЧВК «Вагнер», освобождение села Работино, обещания F-16

Рабочие чистят часть поврежденного небоскреба в деловом районе "Москва-Сити" после атаки беспилотником. Среда, 23 августа. Фото: AP/Scanpix

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже 78-ю неделю. «Деловые ведомости» коротко рассказывают о ключевых событиях последних семи дней.

ЧВК «Вагнер» перестанет существовать, предполагает Американский Институт изучения войны (ISW). По версии ISW, восстановление «Вагнера» с новым лояльным Кремлю командиром маловероятно.

В Кремле не ответили на вопрос о будущем ЧВК «Вагнер». На вопрос, рассматривается ли командир ЧВК Андрей Трошев в качестве преемника Пригожина Песков повторил, что не понимает, кем он должен рассматриваться, поскольку де-юре такой структуры нет.

Лагерь ЧВК «Вагнер» в Могилевской области Беларуси демонтируют, однако разбирать его начали ещё в первых числах августа, сообщает «Радио Свобода Беларусь». Всего из 273 палаток убрали уже более 100. Это значит, что лагерь могли покинуть около 2000 бойцов, отмечает издание.

основных версий причин крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Наиболее популярные версии — взрыв на борту самолета и обстрел зенитной ракетой с земли. Би-Би-Си опубликовала разбор основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Наиболее популярные версии — взрыв на борту самолета и обстрел зенитной ракетой с земли.

Украина освободила село Работино в Запорожской области, за которое шли ожесточенные бои. Работино — небольшое село площадью 3 кв. км, которое российские военные удерживали с марта 2022 года. Важным оно является потому, что лежит на автодороге в Токмак, где расположен логистический хаб российской армии, , за которое шли ожесточенные бои. Работино — небольшое село площадью 3 кв. км, которое российские военные удерживали с марта 2022 года. Важным оно является потому, что лежит на автодороге в Токмак, где расположен логистический хаб российской армии, объясняет Би-Би-Си. Далее на юг от Токмака располагается Мелитополь — одна из главных целей украинского наступления.

Норвегия стала очередной страной, которая пообещала передать Украине истребители F-16.

Обозреватель Райво Варе предупреждает , что быстро Украина самолеты не получит.

«Вся эта эпопея с самолетами напоминает недавнюю историю с выдачей-невыдачей западных танков Украине, которая в итоге закончилась обещанием выдать танки, а также выдачей некоторого количества танков», – написал он в своем военном обзоре.

Варе напомнил, что до сих пор Украина получила лишь малую часть танков, среди которых были и устаревшие, и со слабой защитой. Обозреватель считает, что такой же сценарий повторится с истребителями F16.

На подготовку пилотов пойдет много времени, в том числе – даже на обучение их английскому языку. «А значит, в контрнаступлении этого года они (истребители) еще не будут участвовать», – заключает эксперт. Кроме того, переброска самолетов зависит от темпов замены авиапарков самими странами-донорами.

Россия продолжает обстреливать Украину, на этой неделе под удар попали 10 областей страны. В ночь на четверг был нанесен ракетный удар по Днепру, по данным местных властей ранены семь человек.

В среду в Сумской области под обстрел попала школа, погибли по меньшей мере четыре человека.

За сутки с воскресенья на понедельник результате российских атак погибли трое мирных жителей и 24 человека получили ранения.

В минувшую субботу, 19 августа, Россия обстреляла Чернигов, погибли семь человек, в том числе шестилетняя девочка.

Черниговский областной музыкально-драматический театр имени Т. Шевченко разрушен в результате ракетного удара. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Атаки беспилотников по территории России, а также аннексированному Крыму все более интенсивные.

Минобороны России заявило, что в ночь на пятницу Украина пыталась ударить по Крыму сразу 42 беспилотниками.

Также ночью поступали сообщения о взрывах и работе ПВО из Калужской, Тульской и Московской областей. Минобороны РФ заявило, что в Калужской области была сбита украинская ракета из «доработанного» зенитного комплекса С-200.

Аэропорты «Внуково» и «Домодедово», расположенные к юго-западу и югу от Москвы, в очередной раз временно закрывались.

В ночь на среду дроны снова атаковали Москву, один из них ударил по недостроенному небоскребу в деловом районе «Москва-Сити», два других, как сообщило Минобороны России, были сбиты в Подмосковье. В тот же день трое мирных жителей погибли в результате атаки беспилотника по территории санатория в селе Лавы, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Во вторник удару беспилотника подверглась военная авиабъаза в Новгородской области.

Евросоюз готовит долгосрочный план финансовой поддержки Украины на общую сумму более 50 млрд евро, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в рамках самиита «Украинской платформы».

Газета New York Times сообщила, ссылаясь на анонимных собеседников в официальных структурах США, что суммарные потери России и Украины с начала войны, по оценкам США, могут достигать 500 тысяч человек, при этом Россия потеряла убитыми до 120 тысяч, а Украина — до 70 тысяч.