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Алексей Шишкин

18 августа 2023 в 10:15









77-я неделя войны в Украине: ВСУ прорвали оборону в Урожайном, новый формат зернового коридора

Военнослужащие ВСУ в освобожденном селе Урожайное, 16 августа Фото: 35TH SEPARATE MARINES BRIGADE OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES, Reuters/Scanpix

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже 77-ю неделю. «Деловые ведомости» коротко рассказывают о ключевых событиях и заявлениях последних семи дней.

удалось освободить село Урожайное в Донецкой области, в котором располагался укрепрайон первой основной линии обороны российских войск. Первые сообщения о потере россиянами Урожайного стали появляться в каналах российских «военкоров» 14 августа, 17 августа информацию Украинской армии на этой неделе, в котором располагался укрепрайон первой основной линии обороны российских войск. Первые сообщения о потере россиянами Урожайного стали появляться в каналах российских «военкоров» 14 августа, 17 августа информацию подтвердила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр: «Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются». Урожайное находится примерно в 80 километрах от Бердянска и Мариуполя.

Российские войска продолжали наносить удары ракетные, артиллерийские и авиаудары по Украине. В том числе пострадали Львов, где обломки ракет упали на жилые дома и детский сад, Никополь, Херсон, Одесса. Утром 13 августа в Херсонской области под обстрел попало село Широкая Балка. Погибли пять мирных жителей, в том числе двое детей.

был нанесен ракетный удар по заводу шведской фирмы SKF в городе Луцк на Волыни. В результате удара по промышленному предприятию, производящему подшипники, 15 августа. В результате удара по промышленному предприятию, производящему подшипники, погибло 3 человека , объявил представитель компании Карл Бьернстам. В РФ обстрел завода объяснили тем, что он поставлял комплектующие для нужд техники ВСУ. Всего на предприятиях SKF в Украине трудятся около 1100 человек, большинство из них на заводе в Луцке. В Эстонии шведский концерн владеет предприятием в Пеэтри рядом с Таллинном.

Всего, по оценке ООН, за первую половину августа в Украине погибли 48 мирных жителей, еще 210 человек получили ранения.

Поврежденные здания в Купянске, Харьковская область Фото: SERGEY BOBOK, AFP, Scanpix

13 августа российские военные остановили в Черном море сухогруз Sukra Okan, идущий под флагом Палау в украинский порт Измаил. Для принудительной остановки судна с российского корабля открыли предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия. С борта патрульного корабля «Василий Быков» был поднят вертолёт Ка-29 с группой российских военнослужащих. После досмотра судна российскими военными сухогруз продолжил движение.

турецкие власти предупредили Москву о недопустимости подобных инцидентов — Sukra Okan принадлежит турецкому владельцу, а его экипаж — граждане Турции. «После вмешательства... наши партнеры в Российской Федерации были соответствующим образом предупреждены о необходимости избегать подобных действий, которые приводят к эскалации напряженности в Черном море», — В пятницу 18 августа стало известно, что— Sukra Okan принадлежит турецкому владельцу, а его экипаж — граждане Турции. «После вмешательства... наши партнеры в Российской Федерации были соответствующим образом предупреждены о необходимости избегать подобных действий, которые приводят к эскалации напряженности в Черном море», — говорится в сообщении турецких властей.

После прекращения действия так называемой «зерновой сделки», или Черноморской зерновой инициативы, Россия заявила, что будет считать любые суда, идущие в порты Украины, военными целями. Одновременно российские военные начали наносить массированные удары по украинской портовой инфраструктуре. Под ударами оказались порты Рени, Измаил, Южный, Одесса, Черноморск и Николаев.

Одновременно на этой неделе началось движение гражданских судов из портов Украины вне рамок «зерновой сделки». 16 августа первое судно вышло из Одессы, а 18 августа прибыло в Стамбул. «Только что Украина сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море», — прокомментировал событие президент Украины Владимир Зеленский. В то же время украинские власти предупреждают о значительных рисках, которыми чревато передвижение судов в прифронтовых водах.

Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, первое судно вышедшее из Украины после окончания "Зерновой сделки", проходит Босфор в Стамбуле. Фото: YORUK ISIK, Reuters/Scanpix

обязательная эвакуация жителей из прифронтовой зоны, объявленная неделей ранее. Как В Купянском районе Харьковской области проходила, объявленная неделей ранее. Как сообщил глава администрации украинского региона Олег Синегубов, из населенных пунктов, находящихся под обстрелом, вывезли 436 человек, включая 128 детей, 210 женщин, 79 мужчин, 19 человек с инвалидностью.

На Купянском направлении армия РФ продолжает попытки наступления. Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 17 августа сообщил, что здесь украинской армии противостоят собранные из заключенных штурмовые отряды «Шторм Z».

одобрили поставки самолетов F-16 Украине. Об этом в пятницу 18 августа сообщило агентство США. Об этом в пятницу 18 августа сообщило агентство Reuters , ознакомившись с письмом госсекретаря США Энтони Блинкена. В этом документе глава американского министерства иностранных дел подтверждает, что Белый дом не возражает против передачи самолетов Данией и Нидерландами Украине.

«Этим письмом я выражаю полную поддержку Соединенных Штатов как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских летчиков квалифицированными инструкторами. По-прежнему остается важным, чтобы Украина была в состоянии защитить себя от продолжающейся российской агрессии и нарушения ее суверенитета», - говорится в депеше Блинкена.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку всех начальников военных комиссариатов страны. О решении было объявлено еще 11 августа, однако, соответствующий указ был подписан только 17-го. «Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, — именно им можно доверить эту систему комплектования», — комментировал решение Зеленский.

«создаются условия» для нового наступления российских войск в Украине. Сроков или подробностей новых попыток продвижения российских войск депутат не озвучил. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в беседе с российскими СМИ заявил, что сейчасв Украине. Сроков или подробностей новых попыток продвижения российских войск депутат не озвучил.

отказ Киева от части территорий в обмен на вступление в НАТО. Комментарий вызвал крайне резкую негативную реакцию в Киеве. Уже на следующий день Йенссен заявил, что его слова были ошибкой. Стороны подчеркнули, что озвученная идея не является официальной позицией руководства альянса. 15 августа руководитель офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен в беседе с норвежским СМИ VG упомянул, что одним из возможных вариантов окончания войны в Украине мог бы. Комментарий вызвал крайне резкую негативную реакцию в Киеве. Уже на следующий день Йенссен заявил, что его слова были ошибкой. Стороны подчеркнули, что озвученная идея не является официальной позицией руководства альянса.

предложили Тегерану смягчить санкции против Ирана, а также не вводить новые за исключением тех, которые касаются прав человека, в обмен на отказ от поставок дронов и комплектующих к ним в Россию. Также Вашингтон надеется на восстановление ядерной сделки с Ираном. Газета Financial Times сообщила, что власти США, а также не вводить новые за исключением тех, которые касаются прав человека, в обмен на отказ от поставок дронов и комплектующих к ним в Россию. Также Вашингтон надеется на восстановление ядерной сделки с Ираном.

Эстония, а также Латвия и Литва присоединились к декларации стран G7 о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности. Кроме того Балтийские страны подчеркнули необходимость вступления Киева в НАТО: «Только членство в НАТО обеспечит Украине гарантии безопасности и надежные средства сдерживания, необходимые для предотвращения агрессии со стороны экспансионистской России в будущем».