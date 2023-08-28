    Экономист: доступность жилья начнет улучшаться, бум жилищного строительства замедляется

    Фото иллюстративное.

    Количество выданных разрешений на строительство во втором квартале снизилось почти на 40%, пишет экономист Swedbank Марианна Рыбинская.

    Большое количество разрешений на строительство, выданных в предыдущие годы, отражается в количестве завершенных жилищных единиц в этом году.
    Во втором квартале этого года в Эстонии было построено чуть более 2100 квартир, что на 12% больше, чем годом ранее. В первом полугодии было сдано самое большое количество жилых помещений в истории. По сравнению с прошлым годом рост составил 39%.
    Однако количество разрешений на строительство за шесть месяцев сократилось более чем на треть. Во втором квартале было выдано 855 разрешений на строительство жилых помещений, что означает годовое снижение почти на 40%. В последний раз количество разрешений на строительство было меньше в первом квартале 2015 года.
    Нежилых помещений во втором квартале было построено на 7% меньше (по объему) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем нежилых зданий, получивших разрешения на строительство, увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако по сравнению с пиком 2021 года разрешений на строительство было выдано на четверть меньше (по объему).
    Сильный рынок труда помог предотвратить значительную коррекцию цен
    Предложение квартир выше, чем в прошлом году. По данным портала по недвижимости kv.ee, по состоянию на июль предложений о продаже квартир в Эстонии было на 60%, а в Таллинне почти на треть больше, чем за тот же период прошлого года. Количество предложений по новостройкам восстановилось с прошлогоднего минимума. Продажи новостроек в столице и окрестностях во втором квартале увеличились на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
    Число сделок с квартирами уменьшилось – высокие процентные ставки сократили инвестиции в недвижимость и заставили домохозяйства более тщательно обдумывать свои решения о покупке. В то же время средний рост цен на квартиры замедлился лишь в годовом сравнении, а существенной коррекции цен удалось избежать, главным образом, благодаря сильному рынку труда.
    Несмотря на снижение покупательной способности заработной платы и рост стоимости кредитов, благоприятная ситуация на рынке труда позволила домохозяйствам хорошо справиться со своими кредитными обязательствами.
    По расчетам Swedbank, доступность недвижимости за последние несколько лет существенно ухудшилась. На это повлиял быстрый рост цен на недвижимость, общий рост стоимости жизни, а также рост процентных ставок. В то же время с замедлением инфляции общая покупательная способность домохозяйств начала увеличиваться, соотношение цены и заработной платы квартир улучшается, а процентные ставки достигли своего пика, в результате чего доступность квартир более не будет ухудшаться.

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