Карис: бизнес с Россией ставит под сомнение надежность Эстонии

Инвесторы: облигации AT1 интригуют публику, но лучше их оставить профессионалам
В последнее время нередко можно встретить новости о том, что различные финансовые учреждения эмитируют облигации типа АТ1. Интерес у публики к подобным ценным бумагам крайне велик, однако подходят они, скорее, лишь опытным и крупным портфельным инвесторам, отмечают эксперты.
В последнее время нередко можно встретить новости о том, что различные финансовые учреждения эмитируют облигации типа АТ1. Интерес у публики к подобным ценным бумагам крайне велик, однако подходят они, скорее, лишь опытным и крупным портфельным инвесторам, отмечают эксперты.