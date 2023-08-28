    Карис: бизнес с Россией ставит под сомнение надежность Эстонии

    Премьер-министр Кая Каллас и президент Алар Карис. Фото: Liis Treimann

    Президент Алар Карис считает, что одна из задач заседающих в правительстве политиков – отвечать на вопросы, и следующие шаги премьер-министра покажут, насколько серьезной она считает сложившуюся ситуацию.

    Публикуем заявление президента в полном объеме:

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