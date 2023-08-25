Покинет ли Каллас пост премьер-министра?

Партия реформ поддерживает Каю Каллас, но исключать отставку нельзя. Фото: Andras Kralla

Партия реформ и партнеры по коалиции пока не намерены требовать отставки премьер-министра Каи Каллас. Однако давление общественности может оказать свое влияние.

Члены Партии реформ, с которыми удалось побеседовать Äripäev, выражают большую поддержку Кае Каллас и не считают, что она должна уйти в отставку. «Грустно, настроение грустное. Жаль Каю. Она не должна уходить в отставку. Она не сделала ничего плохого», – говорят однопартийцы премьера.