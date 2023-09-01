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dv.ee

1 сентября 2023 в 13:08









Китай объявил о новых мерах поддержки экономики

Гуанчжоу, Китай. Фото иллюстративное. Фото: GuoZhongHua

Власти Китая объявили о новых мерах, которые призваны поддержать валюту страны и оживить сектор недвижимости, пишет Ärileht.

Центральный банк Китая объявил в пятницу, что снизит требования к банкам по хранению иностранной валюты с 6% до 4%, что обусловлено желанием повысить курс юаня, который в этом году упал на 5% по отношению к доллару. Пекин и Шанхай также снизили процентные ставки по ипотечным кредитам для тех, кто впервые покупает жилье.

Ранее на такой же шаг пошли города Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Китайские власти особенно активизировали меры стимулирования в сфере недвижимости, поскольку на нее приходится более четверти экономики страны.

Снижение требований к резервам иностранной валюты увеличивает количество долларов, доступных на местном рынке. Это означает, что коммерческие банки смогут позволить себе снизить процентные ставки по долларовым депозитам. Цель данной меры – снизить популярность конвертации юаней в доллары.

Бекки Лю, которая возглавляет макростратегию Китая в Standard Chartered, подсчитала, что сокращение высвободит примерно 16 миллиардов долларов долларовой ликвидности. По ее словам, эффект от этого шага заключается главным образом в том, что центральный банк демонстрирует свою готовность поддержать юань.