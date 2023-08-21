Китай в очередной раз снизил ключевую процентную ставку

Медленное транспортное сообщение с Таллинном сдерживает развитие Нарвы

Многие проекты в Нарве — и промышленные, и культурные — создаются в расчете на то, что клиенты или часть специалистов будут приезжать в приграничный город из Таллинна. Для таких проектов критически важным становится удобство транспортного сообщения. А оно могло бы быть лучше: например, уехать из Нарвы на общественном транспорте поздно вечером в Санкт-Петербург можно, а в Таллинн и Тарту — нельзя.

Многие проекты в Нарве — и промышленные, и культурные — создаются в расчете на то, что клиенты или часть специалистов будут приезжать в приграничный город из Таллинна. Для таких проектов критически важным становится удобство транспортного сообщения. А оно могло бы быть лучше: например, уехать из Нарвы на общественном транспорте поздно вечером в Санкт-Петербург можно, а в Таллинн и Тарту — нельзя.