    Китай в очередной раз снизил ключевую процентную ставку

    Китайский центробанк вновь снизил одну из своих ключевых процентных ставок (второй раз за последние три месяца), пытаясь таким образом стимулировать восстановление экономики страны, передает BBC News.

    Как предполагает руководство китайского центробанка, более низкая ставка позволит снизить затраты на финансирование и улучшить спрос на кредиты.Фото: Ng Han Guan, AP Photo
    Народный банк Китая (НБК) снизил базовую ставку по годовым ссудам первоклассным заемщикам (prime rate) с 3,55% до 3,45%, информирует BBC News.

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