    Торгово-промышленная палата: государство должно сократить минимум 2000 чиновников

    Глава Торгово-промышленной палаты Тоомас Луман.Фото: Andras Kralla/Äripäev

    Торгово-промышленная палата Эстонии предложила Министерству финансов сократить число чиновников в организациях государственного сектора на 10% в 2024 году и на 10% в 2025 году.

    В письме министру финансов Марту Вырклаэву глава Торгово-промышленной палаты Тоомас Луман отметил, что поскольку обсуждаемые сокращения неизвестны общественности, а в СМИ появились сообщения о том, что их трудно найти и что их размер не очень велик в контексте государственного бюджета, Торгово-промышленная палата предлагает дополнительное решение, которое поможет сэкономить десятки миллионов евро в следующем году и еще больше в последующем, пишет rus.err.ee.
    «Мы предлагаем сократить число работников в организациях государственного сектора, занимающихся разработкой политики, администрированием, управлением, распределением пособий и надзором. В первую очередь речь идет об организациях, подчиняющихся центральному правительству: о министерствах, различных департаментах и инспекциях, организациях по выдаче пособий и фондах социального страхования», – говорится в письме Лумана.
    По его расчетам, учитывая, что средняя зарплата этих работников не ниже средней зарплаты в Эстонии, которая, согласно летнему экономическому прогнозу Министерства финансов, в 2024 году составит 1950 евро в месяц и 2025 году – 2053 евро, то в случае реализации предложения (сокращения числа чиновников на 10% в 2024 и 10% в 2025 году – ред.) можно будет сократить расходы государства на рабочую силу более чем на 30 млн евро в следующем году и примерно на 70 млн евро в 2025 году.

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