Пока еще редкий гость в Ида-Вирумаа – электромобиль на общественной станции зарядки в Нарве.Фото: Николай Андреев

На спирту, водороде и электричестве: автопарк Эстонии старый, но не однородный

Одна из целей вводимого налога на автомобили – обновление и «озеленение» эстонского автопарка. Но обновлять его придется долго – две трети машин у нас старше десяти лет, а электромобили составляют всего полпроцента от общего числа машин. Причем меньше всего электромобилей – в краю энергетиков.

А еще в стране официально зарегистрированы автомобили на весьма экзотических видах топлива и их сочетаниях – эти «инновации из гаража» можно найти по всей Эстонии.
В Транспортном департаменте по состоянию на 1 сентября зарегистрировано 1 285 547 транспортных средств всех категорий. Насколько это много, можно понять, сравнив с количеством населения. Стать водителем можно с 16 лет (при условии езды с наставником). Людей от 16 лет и старше, по данным МВД, в Эстонии 1 075 199 человек.
То есть, в Эстонии зарегистрированных транспортных средств больше, чем взрослых жителей.

Где машин больше, там они новее

Статистика Транспортного департамента делит все автомобили на несколько возрастных групп. В среднем по Эстонии больше всего машин, которым от 10 до 20 лет. Чуть меньше автомобилей в возрасте 20+. Вместе эти две возрастные группы – две трети эстонского автопарка.
Новых машин (младше двух лет) в стране лишь чуть более 100 тысяч.
Почти вся Южная Эстония, а также остров Хийумаа – край старых машин. Больше всего здесь машин старше 20 лет. И в этой части страны особенно выделяются Вильяндимаа, Валгамаа и Пылвамаа, где самый старый автопарк.
Эти данные коррелируют с данными по плотности населения Эстонии: чем больше в уезде людей, тем больше машин, и тем моложе автопарк. Из этого ряда выбивается только Раплаский уезд, где автопарк несколько старше, чем следует из этого «правила».

На батарейках – полпроцента автопарка

В Эстонии всего 5880 электромобилей, большинство – в Харьюмаа: около 4000 штук (это «чистые» электромобили, без учета гибридов).
В целом по Эстонии электромобили – это 0,46% всего автопарка.
Только в Харьюмаа электромобилей больше среднего по стране, а также Тартумаа почти достигает среднего по стране уровня. По какой-то причине относительно много электромобилей на островах.
Остальные уезды значительно отстают от двух лидеров. Меньше всего процент электромобилей там, где вырабатывается больше всего электричества и живет больше всего энергетиков – в Ида-Вирумаа.
Самые популярные в Эстонии электромобили – от компании Nissan (850 шт.), за ней идет Tesla (731 шт.) и Mitsubishi (496 шт.).

Гибридов больше, чем электромобилей

Отдельный от электромобилей класс – электрические гибриды, которых можно разделить на четыре основных типа, не считая различной экзотики:
• бензиновые – их в Эстонии порядка 27 тысяч;
• дизельные – около 6 тысяч;
• бензиновые подключаемые – около 2 тысяч;
• дизельные подключаемые – 258 шт.
Подавляющее большинство гибридов (68%) зарегистрированы в столичном регионе, они младше 5 лет. Самый распространенный тип – неподключаемые бензиновые гибриды. В этой категории явно доминирует Toyota: больше половины машин – этой марки.
Гибриды самых распространенных типов – это 2,71% всех машин Эстонии.

Газ, спирт и газированные коктейли

Машин, которые ездят на сжатом природном газе (CNG), т.е. на метане, в Эстонии 3772 штуки, из них чуть больше половины – в Харьюмаа.
Очень редко встречаются машины на сжиженном нефтяном газе (LPG – обычно пропан или пропаново-бутановая смесь, как в бытовых и туристических газовых баллонах), а также гибриды CNG/LPG. Первых в Эстонии 77 штук, вторых – 18.
Есть в Эстонии еще старые Volvo V70, которые могут работать на бензине, этиловом спирте и/или метане.Фото: Shutterstock
Встречаются в Эстонии и экзотические газовые гибриды, например, дизелей с возможностью добавлять в топливо пропан – 18 штук. 5 машин – подключаемые к сети бензиново-электрические гибриды с возможностью переходить на LPG (пропан). Поскольку они разных марок и все – в возрасте от 5 до 10 лет, очевидно, что умельцы, которые самостоятельно переводят машины на газ, дотянулись уже и до подключаемых гибридов.
Это неожиданное, но интересное решение: добавить газовое оборудование обычно дешевле, чем заменить изношенные батареи.
Еще по Эстонии бегают 6 старых всеядных Volvo V70, которые могут работать на бензине, этиловом спирте и/или метане. А машин, которые могут работать на бензине, спирте и/или пропане – аж 75 штуки. Судя по разнообразию моделей, три вида топлива они научились потреблять тоже после переделки в автомастерских.
Кстати, машин, которые «по паспорту» могут ездить на бензине и/или спирте, в Эстонии целых 375 штук, а чисто спиртовых – 0.
Но для двух- или трехтопливных двигателей, способных потреблять спирт, основным топливом все же является бензин, а спирт и газ можно использовать по желанию. Спирт, фактически, является биотопливом, но развитая инфраструктура спиртовых автозаправок, пожалуй, есть только в Южной Америке.
Похоже, одна из четырех Toyota Mirai – на электрическо-водородном двигателе – попала в объектив в Таллинне.Фото: Андрас Кралла
Один из самых редких по топливу типов автомобилей в Эстонии – электрическо-водородные. Таких в Эстонии 5 штук, все – в Харьюмаа. Из них один новый Hyundai Nexo и четыре Toyota Mirai – два новых, два старше пяти лет. Это не гибриды, а, по сути, электромобили, где вместо аккумуляторов – топливные элементы, в которых водород расходуется на химическую реакцию, в результате которой вырабатывается ток.
При этом, ни одной чисто водородной машины, в которой водород сгорал бы в двигателе в качестве топлива, в Транспортном департаменте не зарегистрировано.

Дизель среднего возраста

Дизельных машин в Эстонии немного меньше, чем бензиновых. При этом дизельный автопарк моложе бензинового. Почти половина дизельных автомобилей – в возрасте от 10 до 20 лет. Машин старше и младше этого возраста – почти одинаковое количество.
В двух возрастных группах – среди самых старых автомобилей и среди машин моложе двух лет – дизелей вдвое меньше, чем «бензинок».
То есть, типичный для Эстонии «автомобиль среднего возраста» – дизельный, типичный автохлам – бензиновый, типичный новенький автомобиль из салона – тоже бензиновый, причем не гибрид.
В Эстонии также зарегистрировано 309 машин, у которых как основное потребляемое топливо производителем указан биодизель, который производят из переработанных растительных масел. Биодизельных машин в стране даже больше, чем подключаемых дизельных гибридов. Все биодизельные машины, по данным Транспортного департамента – новенькие тяжелые Тойоты: 238 пикапов Hilux и 71 премиальный внедорожник Land Cruiser.
По данным Транспортного департамента в Эстонии зарегистрировано 238 новых пикапов Hilux на неископаемом топливе.Фото: Toyota

В ТОП 10 – Volkswagen и Toyota

Самая распространенная в Эстонии машина – Volkswagen Passat и его разновидности. Их в стране больше 36 тысяч. Среди них есть и новые, но чем старше возрастная категория, тем больше в ней «Пассатов». Почти половина – старше 20 лет.
На втором месте по популярности Volkswagen Golf и его многочисленные разновидности – почти 27 тысяч машин, из которых половина уже отметила свое двадцатилетие.
Почетное третье место по популярности у жителей Эстонии занимает Škoda Octavia – почти 19 тысяч машин, с учетом разновидностей модели.
Не лидируют, но занимают в ТОП 10 сразу три строчки, различные модели Toyota – на четвертом месте Avensis, на пятом Corolla, на седьмом – RAV-4.
Также в ТОП 10 представлены Citroёn Berlingo, Audi A6 и Honda CR-V.

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