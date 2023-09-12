    Silikaat Grupp: аренда земли катастрофически подорожает, а за ней стройматериалы

    Закон о недрах грозит резким подорожанием не только фирмам, добывающим песок, но и строительным компаниям.Фото: Andras Kralla

    Изменение Закона о недрах в запланированном виде означает катастрофическое увеличение платы за аренду земли, что, в свою очередь, приведет к стремительному росту цен на строительные материалы и остановке важных строительных проектов, считают в компании Silikaat Grupp.

    «Компания Silikaat добывает и обогащает строительный и засыпной песок в Харьюмаа на 400 гектарах, эту землю мы арендуем у государства. Если подготовленная правительством поправка к Закону о недрах будет принята в нынешнем виде, даже с учетом так называемых смягчающих мер плата за аренду земли для нас вырастет катастрофически. Например, к 2026 году по сравнению с этим годом арендная плата вырастет почти на 600%. Без принятия смягчающих мер со следующего года арендная плата для нас увеличится на целых 6000%, что приведет к прекращению деятельности компании, – пояснила исполнительный директор Silikaat Grupp Анне-Мари Лехтла. – Учитывая, что открытие новых карьеров – дело очень сложное и трудоемкое, вскоре мы окажемся в ситуации, когда строительные работы в столице окажутся под угрозой из-за нехватки песка».

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