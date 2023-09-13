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dv.ee

13 сентября 2023 в 8:03









Производство электроэнергии из горючего сланца за год выросло на 42%

Количество электроэнергии, произведенной из сланцевого газа, также выросло на 14%. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

По данным Департамента статистики, электростанции произвели в 2022 году 8910 гигаватт-часов (ГВт⋅ч) электроэнергии и 5074 ГВт⋅ч теплоэнергии. Производство электроэнергии увеличилось по сравнению с прошлым годом на 21% и производство теплоэнергии – на 8%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Труутс, количество электроэнергии, произведенной из горючего сланца, за год выросло на 42%, составив более половины (57%) от общего объема произведенной электроэнергии. В 2021 году доля электричества, произведенного из горючего сланца, составляла 49% от общего объема произведенной электроэнергии. Количество электроэнергии, произведенной из сланцевого газа, также выросло на 14%.