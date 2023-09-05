    Михал грозит повысить налоги для крупных загрязнителей

    Министр климата Кристен Михал.Фото: Andras Kralla

    Министр климата Кристен Михал планирует поднять плату за загрязнение окружающей среды, при этом больше всего достанется сланцевой промышленности.

    По мнению Михала, нынешние платы за загрязнение больше не способствуют улучшению экологии, и в ближайшие четыре года их необходимо значительно повысить. Государственная казна выиграла бы от этого 22 миллиона евро.

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