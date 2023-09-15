81-я неделя войны в Украине: Бахмут окружен, ослепление Крыма, Лукашенко – преступник
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, Россия, 15 сентября.Фото: IMAGO/Mikhail Metzel, Scanpix
Завершилась 81-я по счету неделя полномасштабной войны России против Украины. «Деловые ведомости» коротко рассказывают о главных событиях с 8 по 15 сентября.
Освобождение Андреевки завершило окружение Бахмута.
Как сообщил
Генштаб ВСУ утром в пятницу, украинские войска освободили Андреевку и «нанесли значительные потери в живой силе и технике» ВС РФ. По данным ВСУ, погибли «начальник бригадной разведки, трое комбатов и почти вся пехота вместе с офицерами». Также в Генштабе ВСУ рассказали о «частичном успехе» в районе Клещеевки.
Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка являются ключевыми для ВСУ – контроль над ними позволит им «перерезать» сообщение ВС РФ с Горловкой и «завершить операцию по окружению Бахмута», рассказывали украинские военные и эксперты изданию Важные истории
.
Минобороны России сообщает об отражении атак
на Донецком направлении, а также, что были поражены
пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Красный Лиман ДНР.
ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе
(аннексированный Крым) в ночь на 13 сентября. Власти аннексированного Севастополя заявили о 24 раненых, по данным Baza, два человека погибли. ВСУ сообщили
, что большой десантный корабль «Минск» и дизельная подлодка «Ростов-на-Дону» уничтожены
.
Дизель-электрическая подлодка Б-237 «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка» служила в рядах Черноморского флота. Это новый корабль – его заложили в 2011 году и передали в ВМФ только в 2014-м. Эта подлодка была носителем ракет «Калибр-ПЛ», которыми обстреливают территорию Украины. Большой десантный корабль «Минск» проекта 775 с 1983 года нес службу в рядах Балтийского флота, но прямо перед началом войны в феврале 2022 года двинулся
в Крым. В начале августа Украина уже поразила морскими дронами похожий десантный корабль «Оленегорский горняк
».
Позже в сети появились спутниковые снимки кораблей на заводе после удара.
В ночь на 14 сентября Украина поразила комплекс ПВО «Триумф» в районе Евпатории
(аннексированный Крым). Это самый современный российский зенитно-ракетный комплекс большой дальности. «Сначала беспилотники СБУ поразили «глаза» комплекса – радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами «Нептун» ударили по пусковым комплексам С300/400 «Триумф», сообщал источник BBC News Украина в СБУ. Как пишет
«Украинская правда», стоимость комплекса «Триумф» – около 1,2 миллиарда долларов.
ВСУ «прощупали» организацию ПВО Крыма, научились обходить ее и уничтожать зенитные комплексы – сказал тг-каналу «Можем объяснить» военный аналитик Ян Матвеев, комментируя
вторую за два дня успешную атаку на военные объекты полуострова: «Этим успехам предшествовали несколько месяцев практически ежедневных налетов беспилотников. Они казались неэффективными – абсолютное большинство дронов сбивались. Тем не менее, ВСУ накапливали информацию – где был уничтожен дрон, какими средствами. Отслеживали время реагирования, искали наиболее выгодные коридоры. Кроме того, во время недавнего рейда на «вышки Бойко» был захвачен российский радар, это дополнительно ослепило российскую оборону».
«Теперь военные объекты в Крыму стали доступнее для украинских ракет, количество ударов будет расти», – резюмирует Матвеев.
Шестилетний ребенок погиб
при обстреле
села Новодмитровка Херсонской области 14 сентября. Его 13-летний брат госпитализирован в тяжелом состоянии.
Ракета попала в жилой дом в Новодмитровке, фото Херсонской областной прокуратуры.
В России один человек погиб в поселке Теткино
Курской области, сообщил
губернатор Роман Старовойт.
Зерно под ударом.
ООН обеспокоена ударами по зернохранилищам и портовым сооружениям – Россия наносит их почти каждый второй день, заявила
гуманитарный координатор ООН в Украине Денис Браун. «Очень тревожно слышать, что два украинских порта на реке Дунай снова подверглись ударам во время ночных атак России на Одесскую область. По данным портовых властей, в результате этого трагического события пострадали как минимум шесть мирных жителей». Браун сообщила, что с 17 июля, когда Россия объявила, что приостанавливает свое участие в Черноморской зерновой инициативе, по украинским зернохранилищам и портам был нанесен уже 21 удар.
Украина пыталась атаковать российский корабль в Черном море
при помощи беспилотника, утверждает Минобороны России. По утверждению
ведомства, украинский безэкипажный катер предпринял попытку атаковать ракетный корабль Черноморского флота ВС РФ «Самум». В ведомстве отчитались об уничтожении морского беспилотника.
Румыния – не под ударом
. «Были какие-то остатки беспилотников, пересекавших Дунай, но мы не говорим о нападении на Румынию. <...> На нас никто не нападает, люди добрые. Давайте успокоим население, потому что мы все сходим с ума», – заяви
л премьер-министр Румынии Йон-Марчел Чолаку после падения на территории страны обломков российского беспилотника, третьего за сентябрь. В приграничных с Украиной районах Румынии начали строить бетонные убежища для защиты населения, сообщала
Медуза.
В Украине появился военный омбудсмен
– это новая должность нужна, «чтобы была мощная система правозащиты воинов в самом секторе обороны», как сказал
президент Украины Владимир Зеленский.
В России стало на двух американских дипломатов меньше
. МИД РФ объявил
, что высылает первого секретаря Джеффри Силлина и второго секретаря Дэвида Бернстайна. ФСБ утверждала, что по их заданию экс-сотрудник генконсульства собирал сведения об «СВО» и мобилизации.
Европарламент признал президента Беларуси Александра Лукашенко соучастником преступлений России в Украине
. Он, согласно резолюции
, виновен в «неоправданной, незаконной и неспровоцированной» военной агрессии России против Украины, а также был соучастником незаконного вывоза 2150 детей, в том числе сирот, с оккупированных Россией территорий.
Эстония продолжает оказывать всестороннюю поддержку Украине, напомнил президент Алар Карис. На этой неделе он встретился со Всесвятейшим Вселенским Патриархом Варфоломеем в Эстонии и поблагодарил за его роль в строительстве Эстонской Православной Церкви. Теперь православные верующие смогут совершать литургию в автокефальной Православной Церкви Украины.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!