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Алексей Шишкин

15 сентября 2023 в 9:42









Operail уволил половину сотрудников после отказа от российских грузов

С Россией бизнес не ведем, решило правительство. Железнодорожной компании оставалось только подчиниться. Фото: Andras Kralla

После запрета правительства перевозить неподсанкционные товары российского происхождения и следующие в Россию грузы компания Operail понесла серьезные убытки и была вынуждена сократить почти 300 сотрудников, т.е. больше половины штата.

Представитель Operail по связям с общественностью Мадикен Оя подчеркнула, что компания не возила грузы в Россию и из нее, все операции велись только на территории Эстонии, а клиентами выступали эстонские логистические и производственные компании, а также владельцы оптовых грузов. В период с 24 февраля по 31 декабря 2022 Operail перевезла 2,6 млн тонн товаров российского происхождения или следующих в Россию. При этом речь шла только о товарах, не подпадающих под санкции.

Как пояснил представитель Operail, после того, как правительство дало компании указание прекратить соответствующие перевозки, компания отказалась от заключения новых и расторгла действующие договоры на перевозку связанных с Россией товаров.

«У Operail не было бизнеса в России. Однако мы понесли большие убытки после того, как перестали обслуживать тех эстонских клиентов, товары которых поступали из России или направлялись туда, – рассказала ДВ Оя. – Наибольшие сокращения произойдут за счет увольнений. Мы уволили более половины рабочей силы (почти 300 человек). Это привело к необходимости в значительной степени реорганизовать работу».

В том числе в компании отказались от дежурных сотрудников ночных смен, уменьшили штат станций технического обслуживания, расширили список обязанностей машинистов и помощников машинистов. Часть документооборота для небольших станций, где не осталось сотрудников, теперь ведут удаленно работники более крупных транспортных узлов и так далее.

Всего, по данным инфобанка Äripäev, в 2022 году в AS Operail работало 452 сотрудника. Еще несколько десятков сотрудников трудились в дочерних фирмах перевозчика.

Компания закончила 2022 финансовый год с чистым убытком в размере 16 млн евро при обороте в 61 млн евро. В Operail пояснили, что отдельно не расчитывали, какую часть оборота обеспечивли товары российского происхождения или следующие в Россию.