    Нагорный Карабах объявил о полном разоружении

    Власти непризнанного Нагорного Карабаха приняли предложение российских миротворцев о прекращении огня и объявили о полном разоружении, сообщает BBC Russian.

    Последние пару дней Нагорный Карбах подвергался массированным обстрелам, из региона поступали сообщения о жертвах среди мирного населения.Фото: IMAGO/Aik Arutunyan
    Все боевые действия в Нагорном Карабахе, согласно договоренностям с российской стороной, должны быть прекращены днем 20 сентября, информирует BBC Russian.

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