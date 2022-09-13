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13 сентября 2022 в 8:46 Поделиться:









Армения сообщила об обстрелах со стороны Азербайджана

Азербайджанские военные грузовики. Фото иллюстративное. Фото: KAREN MINASYAN, Scanpix

Минобороны Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана в ночь на вторник открыли интенсивный огонь в направлении приграничных городов с использованием артиллерии и стрелкового оружия, передает Русская служба Би-би-си.

«13 сентября в 00:05 подразделения азербайджанских вооруженных сил открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис,Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Обстреливались позиции армянских ВС», – говорится в сообщении.

«Интенсивная перестрелка, начавшаяся в результате широкомасштабной провокации азербайджанской стороны, продолжается. ВС Армении дают адекватный ответ», – заявили в ведомстве.

Между тем минобороны Азербайджана обвинило Ереван в масштабной диверсии на нескольких направлениях:

«В ночь на 12 сентября подразделениями вооруженных сил Армении были совершены широкомасштабные диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток заминировали районы и пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии в разных направлениях, используя горный рельеф местности и существующие овраги. В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел бой».

Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян на брифинге в ночь на вторник подтвердил, что в результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Война в Карабахе продлилась 44 дня и закончилась в ночь на 10 ноября 2020 года подписанием трехстороннего (Армения, Азербайджан и Россия) соглашения, по результатам которого Азербайджану вернулись районы вокруг Карабаха, а также историческая столица региона Шуша.

В сам Карабах ввели российских миротворцев, которые с тех пор и контролируют новую линию соприкосновения, разделяющую армян Карабаха и азербайджанские войска.

Несмотря на окончание боевых действий, обострения на приграничных территориях происходят регулярно.