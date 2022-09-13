  • Поделиться:

    Армения сообщила об обстрелах со стороны Азербайджана

    Азербайджанские военные грузовики. Фото иллюстративное. Фото: KAREN MINASYAN, Scanpix

    Минобороны Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана в ночь на вторник открыли интенсивный огонь в направлении приграничных городов с использованием артиллерии и стрелкового оружия, передает Русская служба Би-би-си.

    «13 сентября в 00:05 подразделения азербайджанских вооруженных сил открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис,Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Обстреливались позиции армянских ВС», – говорится в сообщении.
    «Интенсивная перестрелка, начавшаяся в результате широкомасштабной провокации азербайджанской стороны, продолжается. ВС Армении дают адекватный ответ», – заявили в ведомстве.
    Между тем минобороны Азербайджана обвинило Ереван в масштабной диверсии на нескольких направлениях:
    «В ночь на 12 сентября подразделениями вооруженных сил Армении были совершены широкомасштабные диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток заминировали районы и пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии в разных направлениях, используя горный рельеф местности и существующие овраги. В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел бой».
    Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян на брифинге в ночь на вторник подтвердил, что в результате обстрелов есть погибшие и раненые.
    Война в Карабахе продлилась 44 дня и закончилась в ночь на 10 ноября 2020 года подписанием трехстороннего (Армения, Азербайджан и Россия) соглашения, по результатам которого Азербайджану вернулись районы вокруг Карабаха, а также историческая столица региона Шуша.
    В сам Карабах ввели российских миротворцев, которые с тех пор и контролируют новую линию соприкосновения, разделяющую армян Карабаха и азербайджанские войска.
    Несмотря на окончание боевых действий, обострения на приграничных территориях происходят регулярно.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Бизнесмены привлекают детей к делу: «Не скрипачи же все-таки из них выйдут, а бизнесмены»
Нейнар Сели: как предпринимателю выжить, если счет за электроэнергию выше прибыли?
Как не разориться на счетах за отопление: выбираем экономные источники тепловой энергии
Эпицентр
В Европе опасаются финансового краха энергетических компаний. Почему?
ДВ объясняют, почему скандинавские страны решили выделить энергетическим компаниям десятки миллиардов евро, чтобы уберечь их от «эффекта Lehman Brothers».
ДВ объясняют, почему скандинавские страны решили выделить энергетическим компаниям десятки миллиардов евро, чтобы уберечь их от «эффекта Lehman Brothers».
Все большие материалы
Инвестор
Производство Enefit Green в августе упало на треть
В августе Enefit Green произвела 64,1 гигаватт-часа электроэнергии, что на 33,2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В августе Enefit Green произвела 64,1 гигаватт-часа электроэнергии, что на 33,2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Все новости для инвесторов
Влияние санкций
Военно-экономический блог Райво Варе: энергетическая война в самом разгаре
Видя попытки Европы установить потолок цен на российский газ, Путин решил отказаться от прежнего паясничества и надуманных предлогов. К счастью, газовые хранилища в Европе достаточно заполнены, и жители без тепла не останутся, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Видя попытки Европы установить потолок цен на российский газ, Путин решил отказаться от прежнего паясничества и надуманных предлогов. К счастью, газовые хранилища в Европе достаточно заполнены, и жители без тепла не останутся, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
Больше новостей о влиянии санкций
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: так что теперь круче - доллар или евро?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Карис – Рийгикогу: бюджет – это не черная дыра, не обманывайте себя и избирателей
Представление о том, что расходы и методы поддержки можно увеличить без повышения налогов и не отказываясь от чего-либо, является иллюзией. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на открытии осенней сессии Рийгикогу.
Представление о том, что расходы и методы поддержки можно увеличить без повышения налогов и не отказываясь от чего-либо, является иллюзией. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис на открытии осенней сессии Рийгикогу.
Все мнения
Интервью
Накануне суровых времен магазины срочно ищут возможности экономии
Во всех сегментах торговли прогнозируют снижение оборота независимо от того, чем торгуют компании, сказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev. Это заставляет искать возможности сэкономить на расходах.
Во всех сегментах торговли прогнозируют снижение оборота независимо от того, чем торгуют компании, сказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev. Это заставляет искать возможности сэкономить на расходах.
Все Интервью
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Конференции и обучение
Конференции и обучение