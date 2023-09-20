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Лаура Сакс

20 сентября 2023 в 9:58









Сооснователь Olerex анонсировал революцию на заправках

Акционер и соучредитель Olerex Антти Моппель.

Коренные изменения происходят как в использовании топлива, так и в роли АЗС в потреблении, заявил акционер и соучредитель Olerex Антти Моппель на конференции Äriplaan 2024.

Количество игроков на топливном рынке Эстонии очень мало по европейским меркам, отметил Моппель. По его словам, на эстонском рынке действуют, фактически, четыре сети, крупнейшей из которых является Olerex. Моппель также отметил, что с 2000 года число конкурентов на рынке уменьшилось. На каждой заправке в Эстонии в среднем обслуживается 260 человек.