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Неэме Корв

20 сентября 2023 в 9:17









Тармо Клейманн: в Нарве почему-то стали покупать меньше обуви

Тармо Клейманн, глава подразделения Astri Group в Нарве и Ида-Вирумаа, также руководящий планированием бизнеса группы в Таллинне.

Нарвитяне стали покупать меньше обуви, а потребление в целом стало менее импульсивным на фоне кризиса, заявил Тармо Клейманн, глава подразделения Astri Group в Нарве и Ида-Вирумаа, также руководящий планированием бизнеса группы в Таллинне.

По словам Клейманна, оборот группы снизился по сравнению с прошлым годом, но, учитывая базу сравнения, это логично. «В прошлом году на объемы потребления положительно повлияли выплаты в рамках пенсионной реформы, а также активный шопинг на фоне выхода из коронакризиса», – заявил менеджер Astri в интервью радио Äripäev.