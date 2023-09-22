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dv.ee

22 сентября 2023 в 6:39









Центристский топ-политик Тынис Мельдер ушел в «Отечество»

Тынис Мельдер некоторое время занимал пост министра окружающей среды. Фото: Liis Treimann

Глава совета Центристской партии и бывший министр окружающей среды Тынис Мельдер вступил в партию «Отечество».

«После 15 лет в Центристской партии пришло время перевернуть новую страницу в политике», – заявил Мельдер.

В своем заявлении он обосновывает это следующим образом: «На сегодняшний день Центристская партия и ее члены выбрали новое направление, которое не соответствует моим политическим взглядам. Центристская партия перешла от центра к крайностям и вместо того, чтобы сохранить общество вместе, она выбрала путь сохранения лишь одной узкой группы избирателей».

«Эстонской политике нужна сильная партия, которая сможет предложить полноценную альтернативу отсталой политике сегодняшнего правительства», – пояснил Мельдер.

Председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу заявил, что опыт Мельдера в социальной и экологической сферах будет полезен партии и позиции «Отечества» в Рийгикогу укрепятся. «Вместе мы сможем совершить великие дела. «Отечество» является позитивной альтернативой антиэкономической политике правительства Партии реформ», – заявил Рейнсалу в пресс-релизе.