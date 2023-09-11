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Эльконд Либман

11 сентября 2023 в 14:21









Кылварт пока выиграл сражение

Эльконд Либман об итогах выборов в Центристской партии Фото: Лийз Трейманн

Яанус Карилайд, в последний час отказавшийся от обещания покинуть Центристскую партию в случае победы на выборах ее председателя Михаила Кылварта, может хотя бы временно передохнуть – Кылварт выиграл выборы, но Карилайд сохранил свое место в правлении и возможность маневра в вопросе «уйду-не уйду».

Матч Михаил Кылварт-Танель Кийк завершился со счетом 543:489. «Совсем чуток не хватило», - меланхолично признал Кийк. Действительно, 54 голоса из тысячи с лишним – это немного. То есть борьба была равной. Тем не менее, победа Кылварта оказалась достаточно убедительной, потому что 54 голоса – это не два-три. Членов команды Кийка оказалось в правлении немного меньше, чем сторонников Кылварта, но говорить о ситуации «победитель забирает все» не приходится. Два лагеря в Центристской партии сохранились, хотя новый председатель провозгласил борьбу за единство партийных рядов. Но сильно ли они противостоят друг другу и велика ли разница между ними и их лидерами?

В семи программных пунктах, озвученных Кийком на съезде, нет ничего неожиданного и, тем более, революционного.

Все это, в сущности, привычные центристские тезисы, под которыми с готовностью подписались бы Кылварт и его сторонники. В отдельный пункт, например, выделен реформистский проект лишения российских граждан избирательного права на местных выборах, с чем Кийк не согласен. Он и прежде писал о том, что лишение избирательного права таит в себе намного больше рисков для государственной безопасности, нежели его сохранение. Характерно отсутствие упоминания о переходе школьного образования на эстонский язык. Кийк, конечно, никогда не выступал против перехода, но высказывал сомнения в его осуществимости в установленные правительством сроки. Это, во-первых. Во-вторых, школьная реформа – любимое детище партии премьер-министра Каи Каллас, которая, по словам Кийка, «все делает неправильно».

Ничего хоть сколько-нибудь значительно отличающегося, включая цели партии и нападки на реформистов, не было и в выступлении Кылварта. Однако оба тогда еще претендента продемонстрировали совершенно разные стили: если неизбранный Кийк прочитал сухой доклад, то избранный Кылварт произнес эмоциональную речь. Если бы это былли официальные предвыборные дебаты, то можно было бы сказать, что Кылварт наголову разбил своего соперника. (Может, это обстоятельство и добавило Кылварту какое-то количество голосов «болота», но большинство делегатов явилось на съезд все же с именем «своего кандидата» в кармане). Пожалуй, стиль в основном и будет отличать правление Кылварта от несостоявшегося правления Кийка.

Кажется, Юрген Лиги заметил, что председательство Кийка было бы скучным, а Кылварта – связано с рисками. И то, и другое в общем-то верно. Только риск вовсе не в том, Михаил Кылварт представляет угрозу безопасности Эстонской республики, в чем его обвиняют оппонентвы, предпринявшие накануне партийных выборов массированную атаку на претендента и столичного мэра. У меня здесь нет задачи как-то защищать Кылварта, скажу лишь, что «скелеты в шкафу» не сработали как надо, потому что это не были никакие не «скелеты в шкафу», а это была лишь старая рухлядь, по случаю извлеченная из нафталина.

Риск для Центристской партии в том, что с ней, конечно по наводке оппонентов, не захотят сотрудничать другие партии, что снова может возникнуть приснопамятная коалиция «белых партий».

И хотя означенная угроза сегодня меньше, чем во времена «нерукопожатности» сависааровских центристов, недостатка в соответствующих предупреждениях нет. Глава партии «Ээсти-200» Лаури Хуссар без обиняков написал, что Кылварту, который будет главой русской партии, нужно распрощаться с идеей хоть когда-нибудь стать премьер-министром Эстонии. Его коллега по партии Рауль Ребане говорит о «возрождении духа Сависаара». Вектор обозначен.

Сам Кылварт упомянул в интервью «Викеррадио», что личных премьерских амбиций у него нет, но он хочет сделать Центристскую партию партией премьер-министра, и в этом смысле вопрос, конечно, стоит. Кийк в своем докладе отметил одно различие между собой и Кылвартом – он уверен, что правительственную ответственность надо брать на себя именно в сложные времена, а Кылварт, мол, полагает, что сейчас не время. Если читать речь Кылварта, то там не все так просто и однозначно. Он даже говорит об условиях, при которых партия могла бы войти в коалицию в качестве младшего партнера. И кстати, потенциальный партнер тут же нарисовался в лице вице-председателя EKRE Марта Хельме, противопоставившего «консерватора» Кылварта «либералу» Кийку. Но прежде, чем такое может случиться (если может), должно пройти еще немало событий в зале заседаний Рийгикогу.

Как намерен прорываться к власти «здесь и сейчас» Танель Кийк, тоже непонятно. Или он знает что-то, чего не знаем мы?

Ближайшая задача Центристской партии и ее нового председателя состоит, если не в объединении двух партийных крыльев, то в достижении внутреннего рабочего баланса. Это вполне реально, учитывая, что принципиальных идеологических, политических и экономических различий между ними нет.