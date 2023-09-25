    Eleport получит почти 14 млн евро на строительство зарядных станций

    Компания Eleport, разработчик сетей зарядных станций для электромобилей, построит 138 новых общественных зарядных станций на дорогах стран Балтии и Польши — на эти цели предприятию будет выделено 13,8 млн евро евродотаций.

    В Эстонии на основных автомагистралях планируется построить 13 новых зарядных станций в общей сложности на 52 места.Фото: Eleport
    Многомиллионную поддержку на развитие сетей зарядных станций Eleport получит из европейского фонда Connecting Europe Facility, сообщает Äripäev.

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