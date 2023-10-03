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3 октября 2023 в 11:00









Открыта первая Олимпиада школьников по финансовой грамотности

: Raha, eurod, kupüürid, rahad, euro, rahatäht :EESTI: 04MAR22 Raha, eurod, kupüürid, rahad, euro, rahatäht. lt/: Foto: Liis Treimann Фото: Liis Treimann

В Эстонии открыта первая Олимпиада по финансовой грамотности для школьников, цель которой - развитие навыков обращения с деньгами и предпринимательства у детей и подростков. В Олимпиаде могут принять участие бесплатно все желающие.

Цель проведения мероприятия – развитие финансовой культуры с детства. Практические задания помогут ребёнку научиться планировать бюджет и накопления, контролировать свои расходы и доходы, помогут избежать долгов. Это послужит началом формирования практических навыков управления финансами, которые необходимы во взрослой жизни.

«Важно готовить наших детей к успешной жизни в условиях рыночной экономики. Участники откроют для себя новый мир – мир финансов, который является важной частью нашей жизни, но ему не уделяется достаточно внимания в школьной программе. Надеемся, что участие послужит толчком к развитию навыков управления деньгами», – говорит педагог и руководитель учебного процесса «BS Factory» Анна Есевичиус.

Кроме навыков управлять своими финансовыми ресурсами, конкурс направлен на развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности у детей.

Олимпиада пройдёт онлайн, с 25 сентября до 16 октября. Дети могут участвовать из любой точки мира, делать задания в кругу семьи. Во время прохождения можно пользоваться любыми источниками информации.

У каждой взрастной категории задания будут свои: второклашки и третьеклашки узнают об истории денег, что такое доходы и расходы, личные деньги и как их считать. Ученики 4-5-х классов откроют для себя темы экономии, сбережений, семейного бюджета. Шестиклассники и семиклассники дополнительно узнают о банковских продуктах, сбережениях и бюджете.

Подростки (8-9 классы) также соприкоснутся с понятием предпринимательства, а старшеклассники (11-12 класс) научатся решать бытовые задачи, планировать поступления и расходы, узнают правду о кредитах.

Церемония награждения победителей планируется 1 ноября, в актовом зале каждой школы-участницы. Победителей определит экспертная комиссия, а каждая школа сможет заработать баллы и получить почетное звание „Finantskirjaoskuse Kool“ («Школа финансовой грамотности»)

В школах-победителях откроются классы с дополнительным финансовым образованием по программе «BS Factory»