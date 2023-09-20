Деньги в семью: как планировать бюджет вместе с партнером и детьми?

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Грамотно спланировать семейный бюджет немногим проще, чем бюджет государственный. В новом выпуске «Кур» разбираемся, как вместе планировать финансы на всех этапах отношений, и разговаривать о деньгах с детьми.

О постановке финансовых целей, карманных деньгах, и о том, что стоит помнить о деньгах детям и взрослым, ведущая подкаста Александра Матвеева беседует с Екатериной Тинт, частным инвестором и тренером по финансовой грамотности.

• С какого момента отношений стоит начать говорить с партнером о деньгах?

• Совместная аренда или приобретение жилья. О чем стоит помнить партнерам вне брака и супругам?

• Как технически вести совместный бюджет? Отчетность по тратам и удобные приложения для планирования.

• Что такое классическая схема планирования бюджета 50/30/20 и ее современный вариант?

• Как ставить и достигать финансовые цели в семье?

• Что делать, если откладывать удается только небольшие суммы? Банковские депозиты, недвижимость и 3-я пенсионная ступень как варианты использования отложенных средств.

• Как обсуждать крупные траты в семье? Опыт совместного планирования Екатерины Тинт и ее супруга.

• Страховка в паре. В каких случаях на ней лучше не экономить?

• Стоит ли разговаривать о бюджете и инвестициях с друзьями и родственниками?

• Расходы на детей. Какую финансовую подушку заготовить, готовясь к прибавлению в семье?

• С какого возраста с ребенком стоит говорить о деньгах? Может ли пятиклассник понять, что такое кредит или дивиденды?

• Как лучше откладывать и инвестировать деньги к совершеннолетию ребенка?