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Айвар Ыэпа

7 октября 2023 в 9:41









Угроза забастовки на заводах СПГ в Австралии подняла европейские цены на газ

Танкер СПГ, принадлежащий Chevron. Фото: Chevron

Ключевой индикатор рыночных цен на природный газ, европейский газовый фьючерс на следующий месяц Dutch TTF, подскочил сегодня более чем на пять процентов, поскольку австралийские профсоюзы пригрозили новой забастовкой на заводах Chevron по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Cогласно сообщению в Facebook, опубликованному вчера Offshore Alliance, который представляет рабочих газового завода, рабочим Chevron надоело тоскичное и некомпетентное руководство компании, и они разрешили Offshore Alliance подать еще одно уведомление о забастовке. Предыдущая должна была состояться в сентябре, но была отменена, поскольку между сторонами было достигнуто компромиссное соглашение. Chevron до сих пор его не утвердил, что и привело к новому уведомлению о забастовке.