    Армия Израиля: бои на территории страны продолжаются, по Газе и Ливану нанесены ответные удары

    Как объявили утром в воскресенье представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), на территории страны продолжается несколько локальных военных операций, передает BBC Russian.

    Накануне по Израилю были выпущены тысячи ракет. Фото: Oded Balilty, AP Photo
    Боевики ХАМАС, в свою очередь, утверждают, что по-прежнему ведут «ожесточенные бои» на территории Израиля, информирует BBC Russian.

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